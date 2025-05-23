MONT расширил портфель российских решений для кибербезопасности системами «Гарда»

MONT и группа компаний «Гарда» укрепляют сотрудничество в направлении защиты бизнеса от внутренних и внешних угроз. Дистрибьютор предложит рынку продукты для защиты данных и сетевой безопасности. Об этом CNews сообщили представители MONT.

В портфель MONT добавились решения для информационной безопасности от российского вендора. Флагманский продукт разработчика – система для защиты СУБД и независимого контроля операций с базами данных и бизнес-приложениями. «Гарда DBF» заменяет иностранные решения класса Database Firewall от IBM, Oracle, AWS и других ушедших из России вендоров.

Благодаря сотрудничеству с «Гарда» MONT сможет поставить партнерам систему предотвращения утечек информации «Гарда DLP», систему защиты баз данных «Гарда DBF» и «Гарда Маскирование», систему для выявления угроз и расследования сетевых инцидентов «Гарда NDR», «Гарда WAF» (Web Application Firewall) и «Гарда Anti-DDoS» (Distributed Denial of Service).

«Если раньше мы работали вместе над точечными поставками, то сейчас наше сотрудничество выходит на новый уровень. «Теперь компании будут реализовывать совместную стратегию развития, — сказала Любовь Ермилова, менеджер по развитию бизнеса MONT. — Группа компаний «Гарда» разрабатывает решения для различных задач в сфере ИБ уже много лет». Они востребованы крупнейшими компаниями финансовой, промышленной и телеком-отрасли, внедрены в государственных структурах России и СНГ. Благодаря партнерству мы можем оснастить современными технологиями защиты как можно больше компаний на рынке».

Продукты вендора сертифицированы ФСТЭК и включены в реестр отечественного ПО.

«С 2022 г. российский рынок информационной безопасности развивается под воздействием меняющегося ландшафта киберугроз и аврального импортозамещенения. С началом текущего года к драйверам добавился национальный проект «Экономика данных». Теперь безопасная цифровизация и защита информационных активов – не только необходимость бизнеса, но и приоритет государства. Объединяя экспертизу «Гарда» и глубокое понимание потребностей заказчиков со стороны MONT, мы поможем повысить уровень кибербезопасности российских предприятий и укрепить их независимость от импортных продуктов», — отметил руководитель группы по работе с партнерами группы компаний «Гарда» Александр Мормуш.