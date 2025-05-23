Разделы

Безопасность Новости поставщиков
|

MONT расширил портфель российских решений для кибербезопасности системами «Гарда»

MONT и группа компаний «Гарда» укрепляют сотрудничество в направлении защиты бизнеса от внутренних и внешних угроз. Дистрибьютор предложит рынку продукты для защиты данных и сетевой безопасности. Об этом CNews сообщили представители MONT.

В портфель MONT добавились решения для информационной безопасности от российского вендора. Флагманский продукт разработчика – система для защиты СУБД и независимого контроля операций с базами данных и бизнес-приложениями. «Гарда DBF» заменяет иностранные решения класса Database Firewall от IBM, Oracle, AWS и других ушедших из России вендоров.

Благодаря сотрудничеству с «Гарда» MONT сможет поставить партнерам систему предотвращения утечек информации «Гарда DLP», систему защиты баз данных «Гарда DBF» и «Гарда Маскирование», систему для выявления угроз и расследования сетевых инцидентов «Гарда NDR», «Гарда WAF» (Web Application Firewall) и «Гарда Anti-DDoS» (Distributed Denial of Service).

«Если раньше мы работали вместе над точечными поставками, то сейчас наше сотрудничество выходит на новый уровень. «Теперь компании будут реализовывать совместную стратегию развития, — сказала Любовь Ермилова, менеджер по развитию бизнеса MONT. — Группа компаний «Гарда» разрабатывает решения для различных задач в сфере ИБ уже много лет». Они востребованы крупнейшими компаниями финансовой, промышленной и телеком-отрасли, внедрены в государственных структурах России и СНГ. Благодаря партнерству мы можем оснастить современными технологиями защиты как можно больше компаний на рынке».

Гузелия Мошнина, Cloud.ru: Чтобы ИИ заработал, нужны качественные данные
Цифровизация

Продукты вендора сертифицированы ФСТЭК и включены в реестр отечественного ПО.

«С 2022 г. российский рынок информационной безопасности развивается под воздействием меняющегося ландшафта киберугроз и аврального импортозамещенения. С началом текущего года к драйверам добавился национальный проект «Экономика данных». Теперь безопасная цифровизация и защита информационных активов – не только необходимость бизнеса, но и приоритет государства. Объединяя экспертизу «Гарда» и глубокое понимание потребностей заказчиков со стороны MONT, мы поможем повысить уровень кибербезопасности российских предприятий и укрепить их независимость от импортных продуктов», — отметил руководитель группы по работе с партнерами группы компаний «Гарда» Александр Мормуш.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Владислав Давыдов, «Искра Технологии»: Теперь даже небольшие компании могут построить частную мобильную сеть

Разработана мега-флешка для параноиков – емкий карманный SSD с кнопкой тотального уничтожения

Обзор: Российские No-code и Zero-code платформы 2025

Едва совершеннолетний кибервымогатель сознался в атаках на телеком-оператора

Объектные хранилища вместо классических СХД: почему российский бизнес выбирает on-premise

Гигантский ритейлер техники предложил уголовно преследовать за пользование законом о защите прав потребителей. Но не всех

Конференции

Рынок IBP-систем 2025

Цифровизация агропромышленного комплекса 2025

Строительные технологии будущего 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Обзор кресла Zone 51 Freelancer W8: уникальный дизайн и максимальный комфорт

Обзор автоматической кофемашины Hyundai HAM-4400: домашний бариста

Обзор Amazfit Bip 6: доступные часы с AMOLED-экраном, GPS и режимом звонков

Показать еще

Наука

Большого взрыва не было? Теория повторяющихся всплесков может все объяснить

Тектонический сюрприз: горы Тибета создал подъем мантии, а не Большое Сжатие

Наполовину лед, наполовину огонь: странное состояние материи открывает новые технологии для хранения энергии и квантов
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153