Система «Гарда Маскирование» позволяет создавать обезличенные копии баз данных, которые можно передавать третьим лицам без рисков утечек и нарушений требований регуляторов. Применяется для пентестов, обновления информационных систем, тестирования ПО, интеграций, технического обслуживания. «Гарда Маскирование» реплицирует базы данных с полным сохранением структуры и взаимосвязей, с заменой чувствительной информации по справочникам и в соответствие с алгоритмами.