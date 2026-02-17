Получите все материалы CNews по ключевому слову
Система «Гарда Маскирование» позволяет создавать обезличенные копии баз данных, которые можно передавать третьим лицам без рисков утечек и нарушений требований регуляторов. Применяется для пентестов, обновления информационных систем, тестирования ПО, интеграций, технического обслуживания. «Гарда Маскирование» реплицирует базы данных с полным сохранением структуры и взаимосвязей, с заменой чувствительной информации по справочникам и в соответствие с алгоритмами.
