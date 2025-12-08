Получите все материалы CNews по ключевому слову
Сбер BI.Zone TDR BI.Zone Threat Detection and Response
- Сбер - BI.Zone ThreatVision - BI.Zone Threat Intelligence
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание системы — book@cnews.ru
Сбер и организации, системы, технологии, персоны:
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 3
|BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 384 3
|Хеирхабаров Теймур 24 8
|Шаляпин Андрей 7 6
|Волошин Евгений 64 2
|Тятюшев Максим 160 1
|Ильина Наталья 18 1
|Тихонова Божена 16 1
|Чаркин Владимир 16 1
|Порошин Тимур 30 1
|Шаев Виталий 59 1
|Ермилова Любовь 6 1
|Жигалов Олег 19 1
|Щепалин Олег 23 1
|Рогалев Иван 2 1
|Хуснутдинов Ильяс 16 1
|Ивницкий Дмитрий 16 1
|Скачков Дмитрий 18 1
|Погонин Денис 1 1
|Андриевский Сергей 24 1
|Назаретян Артем 6 1
|Блинников Павел 4 1
|Александров Александр 85 1
|Меденцев Константин 100 1
|Теплицкий Дмитрий 88 1
|Пустарнаков Роман 51 1
|Харитонов Дмитрий 71 1
|Свиридов Владимир 28 1
|Слесаренко Марина 23 1
|Солопов Вячеслав 37 1
|Трофимов Дмитрий 43 1
|Феоктистов Вадим 36 1
|Абакумов Евгений 224 1
|Богданов Андрей 44 1
|Чурсин Дмитрий 81 1
|Свинцов Андрей 50 1
|Сергеев Сергей 161 1
|Чаркин Евгений 314 1
|Натрусов Артем 312 1
|Бабкин Николай 24 1
|Верисов Михаил 25 1
|Шадаев Максут 1146 1
|Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 261 1
|ФСБ РФ - Академия ФСБ России - Институт криптографии, связи и информатики, ИКСИ 31 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.