Сбер BI.Zone TDR BI.Zone Threat Detection and Response


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


08.12.2025 Причина 39% киберинцидентов в 2025 г. — небезопасное управление привилегированным доступом 1
22.10.2025 В Bi.Zone TDR теперь доступны автоматическое выявление небезопасных настроек и анализ сетевого трафика с помощью Suricata 2
08.08.2025 Российские компании под атакой. Хакеры используют уязвимости в WinRAR 1
08.08.2025 Кибершпионы Paper Werewolf используют для атак уязвимости в WinRAR 1
07.08.2025 В продукты и сервисы Bi.Zone добавлен ИИ-ассистент 1
24.07.2025 Bi.Zone представляет решение Bi.Zone SOAR для повышения эффективности SOC 1
18.07.2025 Bi.Zone: веб-шеллы обнаружены в веб-ресурсах каждой четвертой компании 1
20.06.2025 Аутсорсинг от BI.Zone: если не обнаружим инцидент до нанесения ущерба, клиент может нам не платить 1
22.04.2025 BI.Zone обнаружила уязвимости высокого уровня опасности в Vaultwarden 1
07.02.2025 Исследование Threat Zone 2025: представили годовую динамику российского ландшафта угроз 1
17.12.2024 Защиту ИТ-инфраструктуры провайдера «Инферит Облако» усилили с помощью Bi.Zone TDR 1
06.12.2024 BI.Zone обеспечила мониторинг ИT-инфраструктуры IV Конгресса молодых ученых 1
18.11.2024 Bi.Zone: каждый третий опасный киберинцидент связан со взломом административных аккаунтов 1
14.11.2024 Bi.Zone обеспечила мониторинг ИТ-инфраструктуры первой министерской конференции Форума партнерства Россия — Африка 1
29.10.2024 Bi.Zone обеспечила мониторинг ИТ-инфраструктуры XVI саммита БРИКС 1
28.10.2024 В Bi.Zone EDR появились двухфакторная аутентификация и ряд функций, повышающих эффективность мониторинга угроз 1
24.10.2024 Bi.Zone: в III квартале 2024 года злоумышленники стали чаще атаковать финансовый сектор 1
13.08.2024 BI.Zone EDR расширяет возможности по оценке конфигурации безопасности на конечных точках 1
23.07.2024 BI.Zone представила аналитический отчет по угрозам и киберинцидентам за I полугодие 2024 г. 1
22.07.2024 Портал BI.Zone Threat Intelligence пополнился новым аналитическим инструментом на базе матрицы MITRE ATT&CK 1
27.05.2024 Bi.Zone WAF защищает от новой уязвимости в Confluence 1
20.05.2024 Представлена коробочная версия решения для защиты конечных точек Bi.Zone EDR 1
05.02.2024 Bi.Zone сообщила о пяти уязвимостях в Websoft HCM 1
30.01.2024 Как будут развиваться российские ИБ-экосистемы 1
18.12.2023 Bi.Zone получила сертификат соответствия обновленному стандарту ISO/IEC 27001:2022  1
06.12.2023 Bi.Zone представила обновление Bi.Zone Cyber Maturity Platform 1
12.09.2023 Модуль Deception и поддержка macOS: Bi.Zone расширила функциональность Bi.Zone EDR 1
11.09.2023 MONT стал официальным дистрибьютором сервисов BI.ZONE 1
05.06.2023 Angara Security внедрила в свой SOC решение класса EDR от BI.ZONE 1
30.03.2023 Методы защиты клиентских данных в облаке на примере Cloud 2
14.11.2022 CNews FORUM 2022: бизнес меняет стратегию цифровизации 1
31.08.2022 Сергей Волков -

Как облака стали незаменимым инструментом в период неопределенности

 1
23.12.2021 BI.Zone представила новую услугу по обнаружению киберугроз и реагированию на них 1

Публикаций - 33, упоминаний - 35

Сбер и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 464 29
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5276 4
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 394 3
Paper Werewolf - Хакерская группировка 6 2
Telegram Group 2571 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1144 2
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит Облако 63 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4523 1
IBM - International Business Machines Corp 9551 1
Газинформсервис - ГИС 410 1
ММК Информсервис 53 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 196 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2252 1
Сбер - АБК - VSR - VS Robotics - Voice Systems Robotics 63 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3304 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9195 1
Microsoft Corporation 25236 1
SAP SE 5426 1
8983 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 647 1
Oracle Corporation 6867 1
Некст ЦТР - Центр технологий роботизации 39 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 233 1
Atlassian 139 1
Panasonic - Blue Yonder - JDA Software Group 55 1
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 330 1
Apple Inc 12628 1
MONT - МОНТ 165 1
МегаФон 9892 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1500 1
R-Vision - Р-Вижн 215 1
Fortinet 405 1
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 144 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 254 1
Palo Alto Networks 167 1
Cisco Systems 5222 1
Т1 Иннотех 198 1
WebSoft - ВебСофт Девелопмент 37 1
Softline - Софтлайн 3261 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 513 1
Лента - Сеть розничной торговли 2267 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2995 1
РЖД - Российские железные дороги 2001 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 537 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 670 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 564 1
Почта России ПАО 2245 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 139 1
PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс - Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit 82 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1460 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4889 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3364 3
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 390 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5230 2
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 239 2
Фонд Росконгресс 23 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2161 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 364 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2925 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 344 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 384 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5262 29
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31736 27
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 21
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2712 14
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31962 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 11
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13633 11
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7026 10
Кибербезопасность - EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 481 9
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 7
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества - Threat Hunting 799 7
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  734 7
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 602 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17152 6
Кибербезопасность - MDR - Managed Detection and Response - Обнаружение киберугроз и реагирование на них - NDR - Network Detection and Response - Выявление и реагирование на сетевые угрозы - XDR, MXDR - Managed  Extended Detection and Response 343 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21988 6
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3410 6
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3505 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17106 5
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5387 5
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4776 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12326 5
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4560 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27182 5
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2338 5
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7630 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11987 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12376 4
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5909 4
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8729 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11458 4
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4472 4
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4668 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26083 4
Hacktivism - Хактивизм 270 3
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 757 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 3
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 2104 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18134 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5181 13
Microsoft Windows 16327 8
Сбер - BI.Zone ThreatVision - BI.Zone Threat Intelligence 62 7
Linux OS 10896 6
Сбер - BI.Zone EDR - BI.Zone Endpoint Detection and Response - BI.Zone Sensors 30 4
Apple macOS 2248 4
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 123 4
Сбер - BI.Zone WAF - BI.Zone Web Application Firewall 40 4
Сбер - BI.Zone CESP - BI.Zone Cloud Email Security & Protection 26 3
Сбер - BI.Zone SOC - BI.Zone Security Operation Center - BI.ZONE SOAR - BI.ZONE IRP - BI.ZONE Incident Response Plan - BI.ZONE DFIR - BI.ZONE Digital Forensics and Incident Response - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 20 3
Сбер - Cloud.ru - SberCloud ML Space - SberCloud Model Training - сервис для разработки моделей машинного и глубокого обучения 76 2
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - Christofari - Кристофари суперкомпьютер 91 2
Сбер - BI.Zone Secure SD-WAN 21 2
Сбер - BI.ZONE Secure DNS 9 2
Сбер - BI.Zone CPT - BI.Zone Continuous Penetration Testing 42 2
Сбер - BI.Zone CDP - BI.Zone Cloud DDoS Protection 3 1
Сбер - BI.Zone Mobile Security 2 1
UserGate SUMMA 40 1
R-Vision TDP - R-Vision Threat Deception Platform 11 1
Positive Technologies - PT X - PT XDR - PT Extended Detection and Response - PT EDR - PT Endpoint Detection and Response 24 1
Security Vision TIP - Security Vision Threat Intelligence Platform 15 1
WebSoft HCM 13 1
Kaspersky SD-WAN - Kaspersky SD-WAN Edge Service Router - KESR 21 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar NGFW - Solar Next Generation Firewall 98 1
Security Vision UEBA - Security Vision User and Entity Behavior Analytics 8 1
FreePik 1435 1
R-Vision EVO - R-Vision Endpoint 7 1
R-Vision SIEM - R-Vision Security Information and Event Management 30 1
R-Vision VM - R-Vision Vulnerability Management - R-Vision VD - R-Vision Vulnerability Database 24 1
Security Vision NG SOAR - Security Vision Next Generation SOAR 17 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 78 1
Сбер - BI.Zone Consulting 6 1
Security Vision BCP - Security Vision Business Continuity Plan 3 1
Positive Technologies - PT NGFW - PT Next-Generation Firewall 74 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar DAG - DCAP-система управления и контроля доступа к данным 22 1
Сбер - BI.Zone CMP - BI.Zone Cyber Maturity Platform 1 1
ngrok 10 1
Сбер - BI.Zone - SSDLC 2 1
Kaspersky Secure Mobility Management - Kaspersky MDM 4 1
Kaspersky GAT - Kaspersky Gamified Assessment Tool - Kaspersky Security Assessment - Kaspersky Application Security Assessment 2 1
Хеирхабаров Теймур 24 8
Шаляпин Андрей 7 6
Волошин Евгений 64 2
Тятюшев Максим 160 1
Ильина Наталья 18 1
Тихонова Божена 16 1
Чаркин Владимир 16 1
Порошин Тимур 30 1
Шаев Виталий 59 1
Ермилова Любовь 6 1
Жигалов Олег 19 1
Щепалин Олег 23 1
Рогалев Иван 2 1
Хуснутдинов Ильяс 16 1
Ивницкий Дмитрий 16 1
Скачков Дмитрий 18 1
Погонин Денис 1 1
Андриевский Сергей 24 1
Назаретян Артем 6 1
Блинников Павел 4 1
Александров Александр 85 1
Меденцев Константин 100 1
Теплицкий Дмитрий 88 1
Пустарнаков Роман 51 1
Харитонов Дмитрий 71 1
Свиридов Владимир 28 1
Слесаренко Марина 23 1
Солопов Вячеслав 37 1
Трофимов Дмитрий 43 1
Феоктистов Вадим 36 1
Абакумов Евгений 224 1
Богданов Андрей 44 1
Чурсин Дмитрий 81 1
Свинцов Андрей 50 1
Сергеев Сергей 161 1
Чаркин Евгений 314 1
Натрусов Артем 312 1
Бабкин Николай 24 1
Верисов Михаил 25 1
Шадаев Максут 1146 1
Россия - РФ - Российская федерация 156831 24
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3255 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 2
Узбекистан - Республика 1869 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8112 1
Россия - ЦФО - Ивановская область - Иваново 334 1
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 379 1
Турция - Турецкая республика 2486 1
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 436 1
Египет - Арабская Республика 1045 1
Россия - ЦФО - Московская область - Реутов 83 1
Африка - Африканский регион 3570 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1691 1
Россия - ЦФО - Курская область 697 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 10
Энергетика - Energy - Energetically 5524 7
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6939 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 6
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5966 6
Аудит - аудиторский услуги 3111 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2545 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10295 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7355 3
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4411 3
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1142 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6251 3
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3704 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5515 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3280 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11762 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8541 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3722 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3767 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4246 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6237 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5857 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1427 1
Экономический эффект 1219 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2959 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1071 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1290 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3114 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8130 1
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 306 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1338 1
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ, 398-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации - Закон о блокировке экстремистских сайтов - "Закон Лугового" 730 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3186 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6336 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4672 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2967 1
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 72 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3754 1
Gartner - Гартнер 3608 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 261 1
ФСБ РФ - Академия ФСБ России - Институт криптографии, связи и информатики, ИКСИ 31 1
CNews AWARDS - награда 549 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1215 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
