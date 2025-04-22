BI.Zone обнаружила уязвимости высокого уровня опасности в Vaultwarden

BI.Zone обнаружила уязвимости высокого уровня опасности в Vaultwarden.

Vaultwarden — это хранилище секретов с открытым исходным кодом. Оно бесплатное, а его API совместим c менеджером паролей Bitwarden. Благодаря этому популярность Vaultwarden растет. По данным BI.Zone TDR, в 2025 г. решение использует каждая 10 российская компания.

Как и любое хранилище секретов, Vaultwarden — критически важный сервис, требующий повышенного внимания команд безопасности. Его компрометация влечет множество рисков, в том числе раскрытие конфиденциальных данных компании.

Поэтому группа исследования уязвимостей BI.Zone проанализировала Vaultwarden. В результате специалисты обнаружили уязвимости высокого уровня опасности, которым были присвоены идентификаторы CVE (CVE-2025-24364, CVE-2025-24365). Они затрагивают версии софта до 1.32.7 и исправлены в версии 1.33.0.

Уязвимость CVE-2025-24365 связана с механизмом проверки прав. К примеру, злоумышленник состоит в организации А, но у него ограниченные права. Он создает организацию Б, где по умолчанию становится администратором. Затем он отправляет запрос на эндпоинты, при этом указывая в пути идентификатор организации A, а в GET-параметре — идентификатор организации Б. В результате злоумышленник получает права администратора в организации А.

CVE-2025-24364 относится к RCE-уязвимостям и позволяет реализовать удаленное выполнение кода. Если у атакующего есть доступ к панели администратора, он запускает произвольные команды на сервере. Таким образом он узнаёт секреты всех организаций внутри хранилища. В результате атакующий может перехватить управление системой или ее отдельными компонентами, а также украсть конфиденциальные данные.

Павел Блинников, руководитель группы исследования уязвимостей, BI.Zone, сказал: «Поскольку секреты от других внутренних сервисов хранятся в Vaultwarden, при его взломе атакующий узнает и их. А если продукт автоматически получает секреты с помощью API, злоумышленник попадет на хост с обширной сетевой связностью. Чтобы снизить поверхность атаки и предотвратить компрометацию хранилища секретов, мы рекомендуем отключать функциональность, которую вы не используете, а также обновить софт до последней версии».

Защититься от атак с эксплуатацией найденных CVE поможет BI.Zone WAF. Созданные правила сервиса детектируют и блокируют попытки атак, не нарушая логику. Помимо этого, эксплуатация описанных уязвимостей детектируется BI.Zone EDR.