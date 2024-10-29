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Bi.Zone обеспечила мониторинг ИТ-инфраструктуры XVI саммита БРИКС

Специалисты Bi.Zone TDR проводили непрерывный оперативный мониторинг ИТ-инфраструктуры XVI саммита БРИКС, тем самым помогая обеспечить защиту чувствительных данных и работоспособность ресурсов мероприятия. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone.

В XVI саммите БРИКС, который прошел в Казани 22–24 октября 2024 г., приняли участие представители более 30 государств. На полях саммита обсуждались вопросы стратегического сотрудничества и дальнейшего развития объединения.

Международные мероприятия такого уровня вызывают повышенный интерес киберпреступников. Чтобы обеспечить бесперебойную работу ИТ-инфраструктуры саммита и защитить от компрометации обрабатываемые в ней данные, специалисты Bi.Zone TDR проводили непрерывный мониторинг ИТ-инфраструктуры мероприятия, при этом постоянно взаимодействуя со штабом кибербезопасности саммита БРИКС.

Андрей Шаляпин, руководитель Bi.Zone TDR: «Встреча лидеров государств в рамках XVI саммита БРИКС является событием широкого масштаба. В этом году мероприятие собрало представителей из 36 стран. Организация такой встречи требует серьезного подхода к обеспечению безопасности. Для этого команда Bi.Zone TDR проводила мониторинг инцидентов кибербезопасности ИТ-инфраструктуры саммита».

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Принятые меры позволили обеспечить бесперебойный ход трансляций и работу самой площадки, а также защитить чувствительные данные от возможных утечек.

Ранее эксперты Bi.Zone TDR представили аналитический отчет по атакам и киберинцидентам за III квартал 2024 г. Общее число киберинцидентов выросло на 8%. Лидерами по числу инцидентов, как и в первом полугодии, остаются промышленность (36%), ИТ-отрасль (26%), а также финансовые и страховые организации (20%). При этом сохраняется тенденция к уменьшению количества высококритичных инцидентов. Это говорит о том, что в подавляющем большинстве случаев преступников останавливают прежде, чем они успевают развить атаку.

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