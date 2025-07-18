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Шаляпин Андрей
УПОМИНАНИЯ
Шаляпин Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 364 3
|Россия - РФ - Российская федерация 151027 4
|Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3132 3
|Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1636 1
|Африка - Африканский регион 3530 1
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