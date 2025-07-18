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Шаляпин Андрей


УПОМИНАНИЯ


18.07.2025 Bi.Zone: веб-шеллы обнаружены в веб-ресурсах каждой четвертой компании 1
06.12.2024 BI.Zone обеспечила мониторинг ИT-инфраструктуры IV Конгресса молодых ученых 1
14.11.2024 Bi.Zone обеспечила мониторинг ИТ-инфраструктуры первой министерской конференции Форума партнерства Россия — Африка 1
29.10.2024 Bi.Zone обеспечила мониторинг ИТ-инфраструктуры XVI саммита БРИКС 1
24.10.2024 Bi.Zone: в III квартале 2024 года злоумышленники стали чаще атаковать финансовый сектор 1
23.07.2024 BI.Zone представила аналитический отчет по угрозам и киберинцидентам за I полугодие 2024 г. 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Шаляпин Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 381 5
Фонд Росконгресс 19 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 364 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4986 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69414 5
Кибербезопасность - IoC - Indicator of Compromise - индикатор компрометации - OpenIOC - открытый стандарт описания индикаторов компрометации 277 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29697 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7158 1
Hacktivism - Хактивизм 226 1
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 668 1
Кибербезопасность - EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 435 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6538 1
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing - 752 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30914 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7831 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4437 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13047 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54083 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2138 1
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3175 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2467 1
Сбер - BI.Zone TDR - BI.Zone Threat Detection and Response 27 2
Sliver 11 1
ngrok 8 1
Сбер - BI.Zone ThreatVision - BI.Zone Threat Intelligence 43 1
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 110 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4818 1
Россия - РФ - Российская федерация 151027 4
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3132 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1636 1
Африка - Африканский регион 3530 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49745 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6059 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6566 2
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3603 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53251 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30651 1
Энергетика - Energy - Energetically 5312 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1290 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 246 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1372588, в очереди разбора - 749480.
Создано именных указателей - 178576.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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