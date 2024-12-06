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BI.Zone обеспечила мониторинг ИT-инфраструктуры IV Конгресса молодых ученых

BI.Zone обеспечила мониторинг ИT-инфраструктуры IV Конгресса молодых ученых. Непрерывный мониторинг ИT-инфраструктуры мероприятия проводился с помощью BI.Zone TDR. Об этом CNews сообщили представители BI.Zone.

В работе мероприятия участвовало более семи тыс. делегатов — молодых ученых, аспирантов, студентов и школьников, технологических предпринимателей, а также представителей государственных организаций, органов власти и субъектов Российской Федерации.

Андрей Шаляпин, руководитель BI.Zone TDR: «По нашим данным, на научные и образовательные организации и проекты нацеливается 62% кибергруппировок, атакующих российские компании. Чтобы обеспечить защиту конгресса на высшем уровне, мы не только вели непрерывный мониторинг инцидентов кибербезопасности ИT-инфраструктуры мероприятия, но и находились в постоянном взаимодействии с его штабом кибербезопасности».

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Цифровизация

На протяжении всей работы конгресса специалисты BI.Zone TDR защищали от компрометации чувствительные данные, обрабатываемые в ИT-инфраструктуре мероприятия, и ее работоспособность.

Ранее эксперты BI.Zone TDR обеспечили мониторинг XVI саммита БРИКС в Казани и других мероприятий Фонда «Росконгресс».

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