Bi.Zone: в III квартале 2024 года злоумышленники стали чаще атаковать финансовый сектор

Специалисты сервиса по мониторингу и реагированию на инциденты Bi.Zone TDR собрали и обобщили данные о киберинцидентах, которые были зафиксированы в российских организациях в III квартале 2024 г.

Под киберинцидентом понимаются злонамеренные или несанкционированные действия киберпреступников по отношению к ИТ-инфраструктуре компании, связанные с нарушением или неизбежной угрозой нарушения безопасности элементов ИТ-инфраструктуры, например, ее шифрование, а также уничтожение и кража конфиденциальной информации.

Специалистам Bi.Zone TDR удалось выделить следующие тренды:

Количество киберинцидентов по сравнению со II кварталом увеличилось на 8%.

При этом доля высококритичных инцидентов, наоборот, снизилась и составила всего 0,17%. Высококритичным считается инцидент, в ходе которого злоумышленникам удалось скомпрометировать хотя бы один элемент ИТ-инфраструктуры и повлиять на его работу.

Андрей Шаляпин, руководитель Bi.Zone TDR, сказал: «Такие показатели говорят о том, что в подавляющем большинстве случаев подозрительную активность удается выявить и остановить на начальной стадии — до того, как злоумышленники смогут развить атаку и нанести ущерб. Скорость обнаружения атакующих зависит от многих факторов. Если в компании есть внутренний SOC или мониторинг и реагирование на инциденты осуществляются силами внешнего провайдера, то атакующих, как правило, удается обнаружить и остановить в короткие сроки — от нескольких минут до нескольких часов. Если же SOC в компании отсутствует, то среднее время обнаружения злоумышленников составляет 25 дней, а при атаках с использованием программ-вымогателей — до 5 дней».

Рост количества киберинцидентов может быть связан с окончанием периода отпусков и началом бизнес-сезона. Злоумышленники начинают чаще атаковать компании, когда те возвращаются к активной деятельности. Кроме того, в конце лета и в начале осени традиционно проходят многие крупные мероприятия, в том числе международные форумы и конференции. Это может вызывать интерес киберпреступников, в первую очередь хактивистов.

Выявленный рост также может быть отражением общей тенденции: как правило, целевых атак и инцидентов становится больше к концу года. Так, в прошлом году на IV квартал пришлось почти на 28% больше киберинцидентов, чем на III. В 2022 г. наблюдалась аналогичная, хотя и менее выраженная динамика: тогда в четвертом квартале было зафиксировано на 5% больше инцидентов, чем в III. Исходя из этого, можно ожидать, что в ближайшие месяцы число кибератак и связанных с ними инцидентов продолжит расти.

Атаковать финансовый сектор стали чаще. В III квартале этого года на долю финансовых организаций пришлось 19% от общего числа целевых кибератак. Это больше, чем было в первом полугодии, когда доля кибератак на финансовую отрасль составляла 13%.

Динамика количества киберинцидентов в целом совпадает с изменениями в доле целевых кибератак. В III квартале доля киберинцидентов в финансовой сфере и страховании несколько выросла и достигла 20% (против 15% в первом полугодии). Финансовые и страховые компании по числу киберинцидентов остаются на III месте среди отраслей. Лидерами по числу инцидентов, как и в первом полугодии, остаются промышленность (36%) и ИТ-отрасль (26%).

При этом подавляющее большинство кибератак на финансовые и страховые компании не приводят к киберинцидентам. Это связано с тем, что отрасль традиционно предъявляет повышенные требования к кибербезопасности. Поэтому большинство атак удается остановить на начальном этапе — до того, как злоумышленники успеют нанести какой-либо ущерб или закрепиться в инфраструктуре.

Лидером квартала по числу киберинцидентов стал август. В этом месяце их было на 11% больше, чем в июле, и почти на 10% больше, чем в сентябре.