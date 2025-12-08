Разделы

Причина 39% киберинцидентов в 2025 г. — небезопасное управление привилегированным доступом

По данным команды Bi.Zone TDR, 39% киберинцидентов, зафиксированных с января по сентябрь 2025 года, связаны с использованием или компрометацией привилегированных учетных записей. Эксперты Bi.Zone сопоставили выявленные инциденты с техниками MITRE ATT&CK, отражающими типичные действия злоумышленников при атаках с использованием привилегированного доступа. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone.

В результате эксперты выявили самые частые техники, которые могут применяться в рамках одной атаки. Так, в 57% случаев злоумышленники получали доступ через действующие учетные данные. В таких атаках обычно используют украденные пароли, получают данные с помощью фишинга или становятся обладателями учетных данных в результате утечки либо подбора паролей.

На втором месте оказались манипуляции с учетными записями: создание скрытых администраторских прав, а также попытки закрепиться в системе и повысить уровень доступа. Подобные действия встречались в 40% эпизодах.

Еще 15% инцидентов были связаны с использованием легитимных учетных записей для удаленного подключения к инфраструктуре, например через SSH или другие сервисы. Получив доступ таким образом, злоумышленники могли свободно перемещаться по системе.

Артем Назаретян, руководитель Bi.Zone PAM: «Рост количества атак, связанных с привилегированным доступом, отражает глобальный тренд: злоумышленники продолжают использовать учетные записи как ключевую точку входа в инфраструктуру. Чтобы уменьшить риски, компаниям следует строго контролировать доступ, придерживаться принципа минимальных привилегий и использовать решения PAM для изоляции, мониторинга и аудита действий».

Дмитрий Хлопов, К2Тех: Офисная среда должна быть живой ИТ-экосистемой
Цифровизация

По оценкам специалистов Bi.Zone PAM, многие компании до сих пор не контролируют жизненный цикл привилегированных учетных записей. Более половины таких записей никогда не истекают автоматически и могут существовать без владельца годами. Кроме того, более половины организаций не отзывают привилегированные доступы сразу после увольнения сотрудников, что создает риск использования забытых аккаунтов.

Мониторинг и контроль привилегированных доступов практически невыполнимы без специализированных решений. Сегодня, как показывает анализ Bi.Zone, на одного ИT-сотрудника приходится три-семь привилегированных учетных записей — от локальных администраторов до облачных сервисов. При этом 30–40% всех таких учетных записей в разных системах имеют одинаковые или схожие пароли. Если злоумышленник получит доступ к одной учетной записи, он с большой вероятностью сможет подобрать пароль и заполучить доступ к ИT-инфраструктуре.

