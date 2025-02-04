Сбер BI.Zone PAM BI.Zone Privileged Access Management
BI.ZONE Privileged Access Management (BI.ZONE PAM) препятствует действиям злоумышленников, которые собираются получить доступ к привилегированным учетным записям и проникнуть в IT-периметр компании. Продукт позволяет выстроить эффективную защиту от техник MITRE ATT&CK, которые часто применяют в атаках на российские компании. Так, 42% группировок используют такие техники на этапе получения первоначального доступа и 63% — на этапе повышения привилегий (по данным BI.ZONE).
Сбер и организации, системы, технологии, персоны:
|Linux OS 9977 2
|Сбер - BI.Zone Consulting 5 1
|MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 98 1
|Microsoft Windows 15689 1
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