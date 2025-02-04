BI.ZONE Privileged Access Management (BI.ZONE PAM) препятствует действиям злоумышленников, которые собираются получить доступ к привилегированным учетным записям и проникнуть в IT-периметр компании. Продукт позволяет выстроить эффективную защиту от техник MITRE ATT&CK, которые часто применяют в атаках на российские компании. Так, 42% группировок используют такие техники на этапе получения первоначального доступа и 63% — на этапе повышения привилегий (по данным BI.ZONE).