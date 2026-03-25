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Microsoft Baseline Security Analyzer MBSA

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


25.03.2026 BI.Zone: около 20% аккаунтов внутри компаний имеют одинаковые пароли 1
14.11.2007 Ноябрьское обновление Microsoft: одна критическая уязвимость 1
06.04.2007 В апреле Microsoft закроет 5 уязвимостей 1
10.06.2005 Microsoft модернизировала сервис обновлений 1
27.02.2003 Microsoft облегчает переход на Windows XP 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Microsoft Baseline Security Analyzer и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 5
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 603 1
Adobe Systems 1597 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 2
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2843 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 1
Patch Management - Управление обновлениями - удаленное обновление - автоматическое обновление 196 1
Кибербезопасность - SCM - Secure (Security) Content Management - Управление безопасностью контента - CSP - Content Security Policy - Политика защиты контента - SCAP - Security Content Automation Protocol - Протокол автоматизации управления данными безопас 277 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3374 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 1
Website URL - Website Uniform Resource Locator 1046 1
Кибербезопасность - Менеджер паролей - Парольный менеджер - Password Manager - Парольная политика 600 1
URI - Uniform Resource Identifier - Universal Resource Identifier - унифицированный (единообразный) идентификатор ресурса - универсальный идентификатор ресурса - RQL-запрос - Resource Query Language 59 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3023 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 1
CLI - Command Line Interface - Command Line - Командная строка - Внутренний инструмент для шаблонизации площадок (интерфейса командной строки) 570 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
Microsoft Windows 16882 2
Microsoft WSUS - Microsoft Windows Server Update Services - Microsoft SUS - Microsoft Software Update Services 35 2
Microsoft Windows Server 2003 571 2
Microsoft MSRT - Microsoft Malicious Software Removal Tool 27 1
Microsoft Forefront - Microsoft Forefront TMG (Threat Management Gateway) - Microsoft Forefront UAG (Unified Access Gateway) - Microsoft ISA Server (Internet Security and Acceleration Server) - Microsoft Proxy Server - Sybari Software 167 1
Microsoft Windows Malicious Software Removal Tool 11 1
Сбер - BI.Zone Compliance Platform - BI.Zone GRC - BI.Zone Governance, Risk and Compliance - Bi.Zone DRP - Bi.Zone Digital Risk Protection 51 1
Сбер - BI.Zone TDR - BI.Zone Threat Detection and Response 46 1
Microsoft Content Management Server - MCMS 12 1
Microsoft Windows XP 2431 1
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 1
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 1
Сбер - BI.Zone PAM - BI.Zone Privileged Access Management 19 1
Microsoft Windows Update - Центр обновления Windows 433 1
Adobe Acrobat - Adobe Acrobat Reader - Adobe Acrobat Connect - Adobe Acrobat Forms API - AcroForm 404 1
Шаляпин Андрей 8 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 1
VNUNet.com 214 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) - SecurityFocus 65 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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