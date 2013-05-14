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Microsoft Forefront Microsoft Forefront TMG (Threat Management Gateway) Microsoft Forefront UAG (Unified Access Gateway) Microsoft ISA Server (Internet Security and Acceleration Server) Microsoft Proxy Server Sybari Software

Microsoft Forefront - Microsoft Forefront TMG (Threat Management Gateway) - Microsoft Forefront UAG (Unified Access Gateway) - Microsoft ISA Server (Internet Security and Acceleration Server) - Microsoft Proxy Server - Sybari Software

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14.05.2013 Вышел релиз-кандидат Eset NOD32 Gateway Security для Forefront TMG

gement Gateway (Forefront TMG). Это первый корпоративный продукт Eset, разработанный специально для Microsoft Forefront TMG. Он позволяет оперативно развернуть и настроить систему информационно
07.02.2012 Открыто для бета-тестирования решение Eset NOD32 Gateway Security

о их проникновения в корпоративную сеть. Специализированное решение разработано для набора программ Microsoft Forefront TMG и надежно защищает от спама и вирусов посредством эффективной централ
21.12.2010 Microsoft выпустила Forefront Endpoint Protection 2010 для защиты клиентских мест и серверных ОС от вирусов

ских мест и серверных операционных систем (конечных точек) от вирусов и других вредоносных программ Forefront Client Security. Антивирусный движок Forefront, интегрированный с System Center Con
23.11.2010 «Лаборатория Касперского» выпустила «Антивирус Касперского 8.0» для Microsoft ISA Server и Forefront TMG Standard Edition

Лаборатория Касперского» объявила о выпуске «Антивируса Касперского 8.0» для Microsoft ISA Server и Forefront TMG Standard Edition. Приложение входит в состав обновленных продуктов для бизнеса

09.11.2010 Softline модернизировала ИТ-инфраструктуру международного аэропорта «Уфа»

рнизацию ИТ-инфраструктуры международного аэропорта «Уфа» на базе продуктов Windows Server 2008 R2, ISA Server 2006 и Exchange 2010. В рамках проекта клиент получил ИТ-инфраструктуру на базе но
14.07.2010 Riverbed представила новое универсальное решение на базе Microsoft Forefront Threat Management Gateway

rver 2003, Active Directory и службы DNS/DHCP. В целом заказчики, внедряющие платформу безопасности Microsoft TMG на базе решения RSP, получают возможность защитить свой бизнес от вредоносных п
12.07.2010 Вышла новая версия SearchInform NetworkSniffer

стям интеграции с сетевой инфраструктурой организаций. Все больше организаций начинают использовать Microsoft ForeFront TMG (наследника Microsoft ISA Server) как в режиме брандмауэра, так и для
18.03.2010 Forefront Identity Manager 2010 и U-Prove: новые решения по управлению идентификацией от Microsoft

а о выходе решения для управления учетными записями и идентификационной информацией пользователей — Forefront Identity Manager (FIM) 2010, а также анонсировала новую технологию — U-Prove. FIM я
20.04.2009 Решения «Лаборатории Касперского» будут поддерживать Microsoft Forefront «Stirling»

рия Касперского» сообщила о том, что ее антивирусные решения будут поддерживать платформу Microsoft Forefront, имеющую кодовое имя «Stirling». В настоящее время доступна бета-версия комплексног
04.12.2007 Microsoft выпустила Forefront Security SP1 для Exchange Server

Microsoft выпустила первый сервисный пакет антишпионского продукта Forefront Security для почтовых серверов Exchange Server. SP1 необходимо установить до устано
05.06.2007 ФСТЭК сертифицировала Microsoft ISA Server 2006: русскоязычная версия

ния делами президента РФ» (ППП УД президента РФ) и «Майкрософт Рус» объявляют о сертификации федеральной службой по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) русскоязычной версии межсетевого экрана Microsoft ISA Server 2006 (ISA Server 2006) Standard Edition. Выданный сертификат свидетельствует о том, что разработанный Microsoft межсетевой экран имеет оценочный уровень доверия ОУД 1 (усил
05.06.2007 Анонсирована единая консоль Microsoft Forefront: Stirling

Microsoft в понедельник анонсировала новый продукт безопасности — Stirling — единую консоль для линейки приложений Forefront: антивируса, брандмауэров, фильтров контента и VPN. Презентация продукта состоялась на выставке TechEd, сообщил Informationweek. Он выйдет не ранее первой половины 2009 года. Хотя Sti
18.05.2007 «Антивирус Касперского» для Microsoft ISA Server: новая версия

истем защиты от вирусов, хакерских атак и спама, сообщает о выходе «Антивируса Касперского» 5.6 для Microsoft ISA Server 2004/2006 Enterprise Edition, предназначенного для антивирусной защиты к
18.05.2007 Microsoft: новые продукты - Forefront и System Center

На конференции «Microsoft Forefront и Microsoft System Center: Поднимитесь на новую высоту!» «Майкрософт Рус» объявила

27.04.2007 Microsoft Forefront и System Center: новые продукты для управления ИТ-инфраструктурой

рассмотрены следующие вопросы: Новые горизонты защиты и управления информационными системами Обзор Forefront Client Security Обзор Service Desk Data Protection Manager v2 для Exchange 2007 Исп
24.04.2007 Microsoft Forefront и System Center: новые продукты для управления ИТ-инфраструктурой

рассмотрены следующие вопросы: Новые горизонты защиты и управления информационными системами Обзор Forefront Client Security Обзор Service Desk Data Protection Manager v2 для Exchange 2007  Ис
17.04.2007 Microsoft Forefront и System Center: новые продукты для управления ИТ-инфраструктурой

рассмотрены следующие вопросы: Новые горизонты защиты и управления информационными системами; Обзор Forefront Client Security; Обзор Service Desk; Data Protection Manager v2 для Exchange 2007;

25.12.2006 "Лаборатория Касперского" обновила антивирус для ISA Server

предназначенного для антивирусной защиты корпоративной сети, — «Антивирус Касперского 5.6 для Microsoft ISA Server 2004/2006 Standard Edition». «Антивирус Касперского для Microsoft ISA
18.09.2006 Microsoft заставляют отказаться от Forefront

Компания-разработчик программного обеспечения для строительства из Сиэтла Dexter & Chaney подала в суд на Microsoft с требованием запретить использовать слово Forefront в названии приложения для ИТ-безопасности бизнеса. Так уже называется приложение для строителей, существующее с 1988 года. В заявлении, поданном в Федеральный суд, говорится, что совп
04.08.2006 Microsoft: покупки компаний ИТ-безопасности продолжатся

для бизнеса от Microsoft, ранее известные как Microsoft Client Protection, в июне стали именоваться Forefront. Продукт FrontBridge обеспечит архивацию почты и фильтрование контента, а разработк
22.05.2006 Symantec предлагает веб-защиту для ISA Server

оты на базе веб посредством фильтрации URL». По словам разработчиков, Symantec Web Security 5.0 for Microsoft ISA Server 2004, входящий в семейство продуктов Symantec Enterprise Messaging Manag
15.05.2006 "Лаборатория Касперского" представляет новый антивирус

, предназначенный для антивирусной защиты корпоративной сети, — «Антивирус Касперского 5.5 для Microsoft ISA Server 2004 Standard Edition». «Антивирус Касперского для Microsoft ISA Serv
05.10.2005 "Лаборатория Касперского" представила Антивирус Касперского 5.6 для Microsoft ISA Server 2000 Enterprise Edition

, предназначенного для антивирусной защиты корпоративной сети — Антивируса Касперского 5.6 для Microsoft ISA Server 2000  Enterprise Edition. Новая разработка включает в себя ряд изменений
23.06.2005 Microsoft продолжает скупать антивирусы

Корпорация Microsoft завершила приобретение фирмы Sybari, анонсированное в феврале. Сумма сделки не сообщается. Sybari специализируется

09.02.2005 Microsoft покупает антивирусную компанию Sybari Software

Компания Microsoft объявила о своем намерении приобрести компанию Sybari Software, занимающуюся разработкой антивирусного ПО, сообщает агентство Reuters. Намер
14.10.2004 "Лаборатория Касперского" открыла бета-тестирование "Антивируса 5.5" для ISA 2000

русная фирма «Лаборатория Касперского» открывает бета-тестирование «Антивируса Касперского 5.5» для Microsoft ISA Server 2000 Enterprise Edition. Антивирус Касперского 5.5 для Microsoft ISA

30.04.2004 "Лаборатория Касперского" выпустила новую версию антивируса MS ISA Server

"Лаборатория Касперского" сообщила о коммерческом выпуске "Антивируса Касперского 5.1" для Microsoft ISA Server. По сравнению с предшествующей версией, Антивирус Касперского 5.1 для

06.04.2004 Новая версия Windows ISA Server выйдет этим летом

продуктами Microsoft - Internet Authentication Service, Exchange и Sharepoint Portal Server 2003. Для большего удобства использования были изменены инструменты управления и пользовательский интерфейс ISA Server. Например, новый редактор визуальной политики позволяет использовать готовые образцы политик из набора инструментов и предлагает пользователю разнообразные шаблоны и советы. Увеличит
30.01.2004 Вышла публичная бета-версия Microsoft ISA Server 2004

crosoft выпустила публичную бета-версию ISA (Internet Security and Acceleration) Server 2004. Новый ISA Server обещает улучшенную сетевую защиту и производительность, более высокий уровень защи
25.12.2003 Вышел "Антивирус Касперского" 5.0 для MS ISA Server

"Лаборатория Касперского" сообщила о коммерческом выпуске "Антивируса Касперского" версии 5.0 для Microsoft ISA Server. Новый продукт представляет собой систему антивирусного контроля над фай
03.11.2003 "Лаборатория Касперского" открыла бета-тестирование антивируса для ISA Server 5.0

"Лаборатория Касперского" начала бета-тестирование "Антивируса Касперского" для Microsoft ISA Server 5.0. Компания приглашает всех желающих принять участие в программе внешн
17.09.2003 Panda PerimeterScan ISA Server Edition - новое решение в области безопасности

нтегрируется с Microsoft Internet Security and Acceleration (ISA) Server 2000 - Panda PerimeterScan ISA Server Edition. Panda PerimeterScan ISA Server Edition проверяет и обезвреживает в
19.12.2002 Symantec выпустил пакет AntiVirus для Microsoft ISA Server

TP, FTP и SMTP. В целях поддержания безопасности, основанной на применении заданных политик, сервер ISA Server интегрирован с системой Windows 2000 и включает расширяемый межсетевой экран и сер
11.03.2001 SurfControl выпустила версию SuperScout для Microsoft ISA Server

ыпуске версии своего ведущего продукта SuperScout для платформы безопасности корпорации Microsoft - ISA Server. Компания SurfControl продолжает развивать направление интеграции с ведущими сетев
05.03.2001 SurfControl выпускает версию SuperScout для Microsoft ISA Server

х классифицированных сайтов, и просмотр сетевой активности в режиме реального времени. Пользователи Microsoft ISA Server получают в свое распоряжение: монитор категорий веб-сайтов в режиме реал
07.06.2000 Microsoft представила ISA Server, объединяющий в себе файрвол и кэширующий прокси

Microsoft представила во вторник Internet Security and Acceleration (ISA) Server 2000, предлагающий многоуровневую брандмауэрную защиту (firewall) и систему кэширования веб-потока (proxy server), позволяющую ускорить работу по

Публикаций - 167, упоминаний - 308

Microsoft Forefront и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 132
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 30
Softline - Софтлайн 3743 20
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 19
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 10
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 8
Intel Corporation 12811 7
ARinteg - АРинтег - Антивирусные Решения 278 6
Cisco Systems 5372 6
Check Point Software Technologies 829 5
ESET - ESET Software 1161 5
Sophos - SophosLabs 436 5
Trend Micro 651 5
Google LLC 12690 5
Dr.Web - Доктор Веб 1294 4
9594 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 4
Fortinet 452 4
Forcepoint - Websense 140 3
Яндекс Agnitum - Агнитум 67 3
Forcepoint - Websense - SurfControl 44 3
ADVSoft 5 3
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
InfoWatch - Инфовотч 1185 3
HP Inc. 5883 3
Информзащита 941 3
Citrix Systems 868 3
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 512 3
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 504 3
Palo Alto Networks 209 3
Cisco Systems - IronPort Systems 54 2
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 2
Открытые технологии 732 2
СИС груп - Сертифицированные информационные системы груп 32 2
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) - Blue Coat Systems 61 2
A1 Telekom Austria Group - Mobilcom Austria 68 2
Поликом Про 39 2
Microsoft Consulting Services 39 2
Информзащита - TrustVerse - ТрастВерс 36 2
Broadcom - VMware 2610 2
Sollers - Соллерс Групп - Соллерс Авто - Эрфикс - Ford Sollers - Форд Соллерс СП - Северсталь-авто 79 3
Восточный Банк - Юниаструм Банк 55 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 2
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 250 2
Bank of America - Банк Америки 271 2
ЦДП - Цифровое деловое пространство - Центральный дом предпринимателя 57 1
36,6 - аптечная сеть 96 1
БашХим Торговый дом - Башкирская химия 11 1
Белый Ветер 365 1
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 122 1
Рустранском - Русагротранс 25 1
Международный аэропорт Уфа имени Мустая Карима 17 1
Новый век 27 1
Faber-Castell 1 1
Росатом ПСЗ ФГУП - Приборостроительный завод имени К.А. Володина 3 1
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 122 1
НИКОХИМ - Каустик - НикоМаг - Зиракс - Полигран 15 1
КапиталЪ Страхование 19 1
ВТБ - Галс-Девелопмент - Центральный Детский Магазин на Лубянке 9 1
АвтоВАЗ - Лада Запад Тольятти - GM-АВТОВАЗ - Джи ЭМ-АВТОВАЗ 18 1
Автомир ГК 43 1
ХМДС - Ханты-Мансийскдорстрой 1 1
Кольцо Урала КБ 14 1
ЦентрОбувь ТД 29 1
Amnesty International 21 1
Алтэкс-строй 3 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
Альфа-Банк 1979 1
Русагро Группа Компаний 379 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 1
Татнефть 243 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 110 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 228 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 274 1
Airbus Group - Airbus Industries 249 1
ФосАгро 176 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 1
ТМК - Трубная металлургическая компания 125 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 10
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 6
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 202 4
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - ППП УД президента РФ ФГУП - Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента РФ 62 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 2
Администрация Новосибирска - Мэрия Новосибирска - органы государственной власти 52 1
ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 146 1
Минтранс РФ - Росгранстрой ФГКУ - Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы - Федеральное агентство по обустройству государственной границы Российской Федерации 50 1
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 191 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи 3 1
Франция - Правительство Франции - Gouvernement Français - Президент Франции - Président de la République Française 105 1
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 144 1
Правительство Тульской области - органы государственной власти 96 1
Почта России УФПС - Управления федеральной почтовой связи 115 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Правительство Польши - органы государственной власти 32 1
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Правительство Италии - Совет министров Италии - Consiglio dei ministri - Правительство Итальянской республики 36 1
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ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 126 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
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Федеральное казначейство России 1949 1
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Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 455 16
Microsoft Windows 7 2007 15
Microsoft Windows XP 2431 15
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 14
Linux OS 11533 11
Microsoft Office 4170 10
Kaspersky Internet Security 497 9
Microsoft Windows Live OneCare - антивирус 50 8
Microsoft Windows Server Essentials - Microsoft SBS - Microsoft Small Business Server 43 8
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 8
Microsoft Management Console - MMC 29 7
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 315 7
Gen Digital - NortonLifeLock Norton Antivirus 167 6
Microsoft BizTalk Server 107 6
Microsoft Security Essentials - MSE 146 6
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 6
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 6
Microsoft Windows Defender Antivirus - Microsoft Windows Security Center - Microsoft Windows Defender Firewall - Защитник Windows - Microsoft Windows AntiSpyware - Центр обеспечения безопасности Windows 300 5
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 686 5
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 473 5
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