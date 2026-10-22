Разделы

Безопасность
|

В BI.Zone PAM расширены возможности управления паролями и доступом к инфраструктуре

В версии 2.7 BI.Zone PAM добавили настройку расписания смены паролей, упростили подключение к ресурсам динамической инфраструктуры, а также доработали разграничение прав доступа и аудит изменений. Об этом CNews сообщил представитель BI.Zone.

В обновлении расширили список типов привилегированных учетных записей, для которых доступна автоматическая смена паролей. Администратор может создавать политики управления паролями и настраивать расписание ротации: назначать смену паролей на определенные даты или задавать периодичность. Дополнительно можно настраивать белые и черные списки дней и временных интервалов. Платформа автоматически меняет пароли и проверяет их по расписанию. При необходимости администратор может запускать ротацию или проверку вручную.

Артём Назаретян, руководитель BI.Zone PAM, сказал: «По оценкам команды BI.Zone PAM, 30–40% привилегированных учетных записей в разных системах имеют одинаковые или схожие пароли. Регулярная смена паролей по единым правилам сокращает период, в течение которого скомпрометированные учетные данные могут использоваться для атак на инфраструктуру. Автоматизация позволяет управлять ротацией централизованно и избавляет администраторов от необходимости вручную менять пароли в каждой целевой системе».

BI.Zone PAM поддерживает автоматическую смену паролей в Active Directory, кластерах Linux-серверов, Oracle, PostgreSQL и Platform V Pangolin DB. Для доменных учетных записей Active Directory доступны смена паролей и проверка их актуальности. Для Oracle поддерживаются кластерные конфигурации ADG и RAC.

Организации могут расширять перечень поддерживаемых систем с помощью собственных скриптов для ротации и проверки паролей. Перед запуском скрипта BI.Zone PAM проверяет его хеш-сумму и блокирует запуск, если она не совпадает с зарегистрированным значением.

При работе с Linux-кластером для одной учетной записи на всех узлах используется один пароль. Пользователь может подключаться к отдельному серверу или к кластеру по виртуальному адресу. Перед сменой пароля BI.Zone PAM проверяет доступность каждой целевой системы. Если хотя бы один узел недоступен, платформа не запускает ротацию и записывает в журнал аудита событие с указанием проблемного узла. Если ротация завершается неуспешно, пароль в хранилище секретов не меняется. Так платформа избегает рассинхронизации учетных данных и потери доступа к целевой системе.

В версии 2.7 BI.Zone PAM появились ad-hoc-подключения. Пользователь может подключиться к ресурсу по IP-адресу или полному доменному имени (FQDN), даже если ресурс заранее не добавлен в платформу. При этом адрес должен входить в диапазон, разрешенный администратором. Мастер подключений автоматически находит подходящие ресурсы по введенному адресу. Если платформе не удается разрешить FQDN, пользователь увидит предупреждение. Такой подход упрощает работу с динамической инфраструктурой: администратору не нужно заранее добавлять в платформу каждый сервер, а доступ ограничивается разрешенными диапазонами адресов.

Расширились возможности разграничения доступа. Теперь пользователи не видят в списках и отчетах объекты, контейнеры и политики, к которым у них нет доступа. Права на работу с разными сущностями внутри одного раздела разграничиваются на уровне контейнеров, в том числе с учетом принадлежности пользователей к отделам и группам.

Изменился способ хранения удаленных объектов: учетные записи, роли, воркеры и скрипты больше не стираются из базы данных, а помечаются как удаленные. Полная история изменений сохраняется для аудита и расследования инцидентов. При этом можно создать новый объект с теми же параметрами, не затрагивая историю прежнего объекта.

BI.Zone PAM — система управления привилегированным доступом по модели нулевого доверия (zero trust). Защищает критические цифровые системы, при этом не создает помех для управления ИТ-инфраструктурой. Платформа включена в реестр отечественного ПО и сертифицирована ФСТЭК России.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как упорядочить управление доступом к ИТ-системам в компании: 7 рекомендаций экспертов УЦСБ

Через суперзащищенный мессенджер Signal можно подслушивать и подглядывать за собеседником

Михаил Егоров, «АйДи — Технологии управления»: СЭД должна стать незаметной для сотрудника

Российский школьник создал мессенджер, который невозможно заблокировать. Он работает без интернета и шифрует сообщения

CNews Analytics опубликовал новый Атлас «Импортозамещение»

Вышла новая версия системы резервного копирования «Кибер Бэкап 19»

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Как сделать умный телевизор полезным: 10 лучших приложений для Android TV

Что умеют флагманские смарт-часы: битва лидеров

Видеорегистратор или экшн-камера: что удобнее использовать в автомобиле

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще