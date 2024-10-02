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BI.Zone PAM получил сертификат ФСТЭК России

BI.Zone PAM получил сертификат ФСТЭК России. Продукт успешно прошел необходимые испытания. Теперь его можно использовать для защиты информационных систем, к которым предъявляются нормативные требования по сертификации используемых средств защиты информации в системе ФСТЭК России. Об этом CNews сообщили представители BI.Zone.

BI.Zone Privileged Access Management (BI.Zone PAM) не дает злоумышленникам проникнуть в ИT-периметр компании через административные учетные записи: решение контролирует полномочия привилегированных пользователей, обеспечивает ротацию паролей и фиксирует действия сотрудников и подрядчиков при работе с критической информацией. Таким образом, продукт минимизирует риски нарушения непрерывности бизнес-процессов.

Наличие сертификата подтверждает, что BI.Zone PAM соответствует четвертому уровню доверия и является программным средством, которое реализует функции управления и контроля привилегированного доступа к объектам ИT-инфраструктуры, а также функции защиты от компрометации секретов. Это означает, что продукт можно применять в системах, где требуется первый класс или первый уровень защищенности: государственных информационных системах (ГИС), автоматизированных системах управления технологическим процессом (АСУ ТП), информационных системах персональных данных (ИСПДн). Решение также можно использовать в значимых объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ) до первой категории включительно и в информационных системах общего пользования до II класса включительно.

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«Получение сертификата ФСТЭК России — важная веха для нас. Это подтверждение того, что BI.Zone PAM готов решать самые сложные задачи безопасности в государственных и критически важных системах. Мы создали продукт, который не только защищает привилегированный доступ, но и учитывает актуальные киберугрозы, а также потребности бизнеса: его удобно настраивать и использовать, можно легко масштабировать на всю инфраструктуру компании», — сказал руководитель BI.Zone PAM Артем Назаретян.

Решение BI.Zone PAM включено в реестр отечественного ПО. Продукт работает на Linux, а также совместим с основными российскими Linux-дистрибутивами.

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