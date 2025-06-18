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Сбер BI.Zone AntiFraud BI.Zone BFP BI.Zone Fraud Prevention Bi.Zone BCFP Bi.Zone Cloud Fraud Prevention
BI.ZONE AntiFraud предоставляет транзакционную и сессионную аналитику, дополненную данными об угрозах из множества источников. Продукт можно применять как в банковской сфере, так и в онлайн-сервисах.
УПОМИНАНИЯ
Сбер и организации, системы, технологии, персоны:
|Россия - РФ - Российская федерация 149779 6
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52652 3
|США - Вашингтон - Сиэтл 400 1
|Европа 24412 1
|Беларусь - Белоруссия 5854 1
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