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Сбер BI.Zone AntiFraud BI.Zone BFP BI.Zone Fraud Prevention Bi.Zone BCFP Bi.Zone Cloud Fraud Prevention


BI.ZONE AntiFraud предоставляет транзакционную и сессионную аналитику, дополненную данными об угрозах из множества источников. Продукт можно применять как в банковской сфере, так и в онлайн-сервисах.

УПОМИНАНИЯ


18.06.2025 Решения Bi.Zone объединились для борьбы с таргетированным фишингом 1
30.01.2024 Как будут развиваться российские ИБ-экосистемы 1
14.12.2023 Решения Bi.Zone вошли в дистрибьюторский портфель RRC Security 1
25.09.2023 Bi.Zone представила обновленное решение Bi.Zone AntiFraud 1
20.04.2023 BI.Zone представила обновленную версию системы противодействия мошенничеству 1
18.01.2022 Банки просят ИТ: траты финсектора на информационные технологии растут, несмотря на пандемию 1
13.12.2021 Модуль глубокой сессионной аналитики платформы BI.ZONE Fraud Prevention внесён в реестр российского ПО 1
22.07.2021 Bi.Zone обеспечила безопасность каналов платежей БПС-Сбербанк 1
23.04.2021 Сервисы Bi.zone внесены в реестр российского ПО 1
13.05.2020 Платформа BI.ZONE Fraud Prevention вошла в реестр отечественного ПО 2
25.04.2002 Билл Гейтс: бесплатное ПО хорошо только без GPL 1
25.04.2002 Билл Гейтс: GPL разрушит экономику 1

Публикаций - 12, упоминаний - 13

Сбер и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 362 9
Microsoft Corporation 24884 2
ИКС 342 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 416 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 514 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1341 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2191 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1154 1
Diasoft - Диасофт 940 1
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 514 1
ХайТэк - Hi-Tech 207 1
Сбер - СберСервис - Сбербанк Сервис 100 1
Softline - Софтлайн 3012 1
Корус Консалтинг ГК 1264 1
Merlion - Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 125 1
Neoflex - Неофлекс 237 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 680 1
iCore - Ай Ко ЗАО 57 1
NVision Group - Энвижн Груп 679 1
DCLogic - ДиСиЛоджик 47 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 557 1
Itransition Group - Итранзишн ГК 9 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики 102 1
UseTech - Юзтех Холдинг - Юзтех Интеграция 57 1
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 102 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1473 1
iCAM Group - iSimpleLab - АйСимплЛаб 25 1
RND point - РНД поинт 2 1
ПОИНТ - Поиск, освоение, использование новых технологий 30 1
Buhtrap - Хакерская группировка 19 1
JTC - JT Consulting - ДжейТи Консалтинг 2 1
RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications 166 1
МегаФон 9337 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1314 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 349 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5049 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1017 1
R-Vision - Р-Вижн 174 1
Fortinet 393 1
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 139 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7648 1
НСПК - Национальная система платежных карт 838 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1165 1
Сбер - Сбер Банк Беларусь - Сбербанк Беларусь - БПС-Сбербанк - Белпромстройбанк 27 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12123 3
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 207 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4918 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29262 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53308 6
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5386 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68598 4
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод - Системы противодействия мошенничеству 696 4
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5379 3
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13054 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11925 3
Кибербезопасность - UEBA - User and Entity Behavior Analytics - Поведенческая аналитика пользователей и сущностей 420 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7703 2
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 522 2
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 625 2
BSD license - Berkeley Software Distribution license - Программная лицензия университета Беркли 174 2
SD-WAN - Software Defined Networking in a Wide Area Network - Программно-определяемая глобальная сеть 243 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12948 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20975 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26114 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21935 2
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2410 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28323 2
Website URL - Uniform Resource Locator 911 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5557 2
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2086 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13025 2
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2128 2
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1200 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7055 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5062 2
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing - 727 2
MPL - Mozilla Public License - лицензия на свободное программное обеспечение 35 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4073 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12439 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11450 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11792 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4203 1
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть 950 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2548 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32087 1
Холодильник - Морозильник - Замораживание - устройство, поддерживающее низкую температуру 312 1
Сбер - BI.Zone ThreatVision - BI.Zone Threat Intelligence 40 3
Сбер - BI.Zone WAF - BI.Zone Web Application Firewall 31 3
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1639 2
Сбер - BI.Zone CESP - BI.Zone Cloud Email Security & Protection 26 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4734 2
Сбер - BI.Zone Secure SD-WAN 16 2
Сбер - BI.Zone Brand Protection 25 2
Linux OS 10280 1
Сбер - BI.Zone CPT - BI.Zone Continuous Penetration Testing 34 1
Positive Technologies - PT ICS - Industrial Cybersecurity Suite - PT Cybersecurity Intelligence 26 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 243 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 202 1
Kaspersky United Monitoring and Analysis Platform - Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform - KUMA SIEM-система 67 1
Positive Technologies - PT Sandbox 86 1
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall - PT Application Firewall Cloud DDoS Protection 147 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 281 1
Google Android 14314 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - НТБ SafeInspect 80 1
Positive Technologies - PT AI - PT Application Inspector - PT Application Security 74 1
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 115 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar inRights - ранее Jet inView Identity Manager - Jet inView Security 164 1
Сбер - BI.Zone CDP - BI.Zone Cloud DDoS Protection 3 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar DAG - DCAP-система управления и контроля доступа к данным 17 1
Apple iOS 7991 1
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 381 1
Kaspersky SD-WAN - Kaspersky SD-WAN Edge Service Router - KESR 20 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar MSS ERA - Event Registration and Analysis - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 127 1
R-Vision TDP - R-Vision Threat Deception Platform 11 1
Сбер - BI.Zone - SSDLC 2 1
Security Vision IRP SOAR - Security Vision Incident Response Platform 60 1
Positive Technologies - PT ISIM - Industrial Security Incident Manager 79 1
Security Vision TIP - Security Vision Threat Intelligence Platform 15 1
Security Vision BCP - Security Vision Business Continuity Plan 3 1
Security Vision Anomaly Detection 4 1
Ростелеком - ГОСТ VPN - Gost VPN 50 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 135 1
Kaspersky Secure Connection - Kaspersky Secure Remote Workspace, KSRW - Kaspersky Secure Mail Gateway - Kaspersky Security Mail Gateway - Kaspersky SMTP-Gateway - Kaspersky Linux Mail Server 60 1
МегаФон Security Awareness 5 1
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 260 1
Security Vision UEBA - Security Vision User and Entity Behavior Analytics 8 1
Окошкин Антон 6 3
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 913 2
Хайретдинов Рустэм 83 2
Фомичев Андрей 71 1
Черных Сергей 15 1
Козлов Денис 9 1
Фролов Виктор 11 1
Толкачев Алексей 6 1
Стащук Татьяна 1 1
Арцименя Сергей 1 1
Волошин Евгений 63 1
Левин Константин 37 1
Лужнов Алексей 2 1
Захаренко Дмитрий 2 1
Меркулов Игорь 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 149779 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52652 3
США - Вашингтон - Сиэтл 400 1
Европа 24412 1
Беларусь - Белоруссия 5854 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49401 7
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9220 4
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 969 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6029 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5043 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24883 2
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 501 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30345 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52836 2
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3583 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2819 2
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ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 3020 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2180 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2350 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8009 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4783 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 864 1
Lockdown - Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 62 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5772 1
Энергетика - Energy - Energetically 5261 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14206 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4548 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5265 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2795 1
Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 596 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7059 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7988 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3523 1
Аудит - аудиторский услуги 2832 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1396 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7110 1
The Register - The Register Hardware 1611 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8224 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3314 1
Gartner - Гартнер 3575 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2493 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1366219, в очереди разбора - 750669.
Создано именных указателей - 177050.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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