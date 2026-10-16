BI.Zone PAM и «Ред Адм» подтвердили совместимость

BI.Zone и РЕД СОФТ подтвердили совместимость платформы управления привилегированным доступом BI.Zone PAM с системой централизованного управления IT-инфраструктурой РЕД АДМ. Об этом CNews сообщили представители BI.Zone.

«Ред Адм» позволяет централизованно управлять доменной инфраструктурой, учетными записями, рабочими станциями и серверами. BI.Zone PAM контролирует привилегированный доступ к системам: управляет подключениями администраторов и технических специалистов, записывает их сессии и фиксирует действия пользователей.

Совместная работа решений позволяет дополнить централизованное управление ИT-инфраструктурой контролем привилегированного доступа. BI.Zone PAM контролирует подключения администраторов и технических специалистов к управляемым ресурсам и фиксирует их действия в рамках привилегированных сессий. Записи сессий можно использовать для аудита действий и расследования инцидентов.

Артем Назаретян, руководитель BI.Zone PAM: «Совместимость BI.Zone PAM с "Ред Адм" позволяет дополнить централизованное управление ИT-инфраструктурой контролем привилегированного доступа. Для команд кибербезопасности важно понимать, кто получает доступ к критическим системам и какие действия выполняет. Использование совместимых отечественных решений помогает компаниям выстроить единый подход к управлению инфраструктурой и контролю привилегированного доступа».

Владислав Цынский, руководитель направления развития «Ред Адм»: «"Ред Адм" предназначена для централизованного управления ИT-инфраструктурой и автоматизации задач администрирования. Совместимость с BI.Zone PAM позволяет дополнительно контролировать действия пользователей с привилегированными правами при работе с управляемой инфраструктурой».

Совместимость BI.Zone PAM и «Ред Адм» позволяет объединить управление ИT-инфраструктурой и контроль привилегированного доступа. Это помогает сделать действия администраторов прозрачнее и упростить расследование инцидентов.

BI.Zone PAM — система управления привилегированным доступом по модели нулевого доверия (zero trust). Защищает критические цифровые системы, при этом не создает помех для управления ИT-инфраструктурой. Продукт BI.Zone PAM включен в реестр отечественного ПО, сертифицирован ФСТЭК России.

«Ред Адм» — система централизованного управления ИT-инфраструктурой, предназначенная для управления доменной инфраструктурой, учетными записями, рабочими станциями и серверами, а также автоматизации типовых задач администрирования в гетерогенной ИT-среде. Продукт включен в реестр отечественного ПО Минцифры России (№ 16015 от 23.12.2022).