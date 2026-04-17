Bi.Zone и iiii Tech объединят усилия для развития комплексной киберзащиты бизнеса

Компании заключили партнерское соглашение для реализации проектов в сфере кибербезопасности корпоративных заказчиков. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone.

В рамках партнерства ИT-интегратор iiii Tech («Форайз», ex-Tietoevry Russia) будет использовать решения Bi.Zone при реализации проектов по защите ИT-инфраструктуры клиентов. Заказчикам станут доступны технологии для защиты привилегированного доступа Bi.Zone PAM, мониторинга и защиты конечных точек Bi.Zone EDR, а также решения для безопасной трансформации сетевой инфраструктуры на базе Bi.Zone SD-WAN.

iiii Tech специализируется на внедрении и поддержке решений корпоративного класса для среднего и крупного бизнеса. Команда интегратора обладает опытом реализации инфраструктурных проектов с акцентом на кибербезопасность и сопровождает заказчиков на всех этапах — от пресейла до внедрения и дальнейшей поддержки.

Роман Остапчук, коммерческий директор Bi.Zone: «Партнерство с iiii Tech позволит расширить возможности внедрения наших технологий в корпоративном сегменте. Всесторонний и глубокий опыт команды интегратора поможет компаниям быстрее выстраивать комплексную систему защиты и снижать риски кибератак».

Павел Яшин, менеджер информационной безопасности iiii Tech: «Мы выбрали Bi.Zone в качестве партнера по решениям информационной безопасности, поскольку компания показывает высокий уровень компетенций и большой потенциал. Востребованные решения Bi.Zone позволят нам предоставлять качественный сервис текущим и потенциальным клиентам».