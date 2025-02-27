BI.ZONE Mail Security для защиты корпоративной электронной почты от комплексных атак. Решение пришло на смену BI.ZONE CESP, совмещает практики для безопасности email-трафика с подходами к анализу и реагированию. Продукт защищает пользователей благодаря индивидуальному профилированию с помощью ML-технологий. BI.ZONE Mail Security можно подключить как облачный сервис или развернуть локально (on-prem).