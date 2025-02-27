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Сбер BI.Zone Mail Security
BI.ZONE Mail Security для защиты корпоративной электронной почты от комплексных атак. Решение пришло на смену BI.ZONE CESP, совмещает практики для безопасности email-трафика с подходами к анализу и реагированию. Продукт защищает пользователей благодаря индивидуальному профилированию с помощью ML-технологий. BI.ZONE Mail Security можно подключить как облачный сервис или развернуть локально (on-prem).
|27.02.2025
|Bi.Zone и «Рег.ру» отразили фишинговую атаку на владельцев сайтов 1
|26.02.2025
|Новое решение Bi.Zone Mail Security: интеллектуальная защита корпоративной почты от сложных атак 1
Сбер и организации, системы, технологии, персоны:
|Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 322 2
|Цифровые Привычки 28 1
|Рунити - REG.ru - Рег.ру - хостинг-провайдер и регистратор доменов 307 1
|Сбер - BI.Zone CESP - BI.Zone Cloud Email Security & Protection 26 1
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|Сбер - BI.Zone ThreatVision - BI.Zone Threat Intelligence 35 1
|Postfix - mail transfer agent 48 1
|Журило Сергей 3 1
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