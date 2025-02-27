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Сбер BI.Zone Mail Security


BI.ZONE Mail Security для защиты корпоративной электронной почты от комплексных атак. Решение пришло на смену BI.ZONE CESP, совмещает  практики для безопасности email-трафика с подходами к анализу и реагированию. Продукт защищает пользователей благодаря индивидуальному профилированию с помощью ML-технологий. BI.ZONE Mail Security можно подключить как облачный сервис или развернуть локально (on-prem).


27.02.2025 Bi.Zone и «Рег.ру» отразили фишинговую атаку на владельцев сайтов 1
26.02.2025 Новое решение Bi.Zone Mail Security: интеллектуальная защита корпоративной почты от сложных атак 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Сбер и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 322 2
Цифровые Привычки 28 1
Рунити - REG.ru - Рег.ру - хостинг-провайдер и регистратор доменов 307 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4756 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27870 2
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Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5082 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1454 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3574 1
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Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2241 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1942 1
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 648 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5093 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1733 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2930 1
CLM - Customer lifecycle management - Управление жизненным циклом клиента - KYC - Know your customer - Знай своих клиентов - Распознавание личности клиентов 83 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12729 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21327 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24308 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации 773 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3973 1
Сбер - BI.Zone CESP - BI.Zone Cloud Email Security & Protection 26 1
Сбер - BI.Zone Brand Protection 20 1
Сбер - BI.Zone ThreatVision - BI.Zone Threat Intelligence 35 1
Postfix - mail transfer agent 48 1
Журило Сергей 3 1
Царев Дмитрий 26 1
Кирюшкин Дмитрий 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 145613 2
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 736 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1343473, в очереди разбора - 766171.
Создано именных указателей - 169791.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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