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Губернские аптеки аптечная сеть



25.12.2024 Государственная аптечная сеть Красноярского края меняет MS AD на службу каталогов ALD Pro от «Группы Астра» 4
18.01.2024 ЭТП «Торги223» автоматизирует закупки малого объема для АО «Губернские аптеки» 6
23.06.2021 МТС запустила ЦОД контейнерного типа для крупнейшей государственной региональной аптечной сети России 1
01.12.2020 Аптечная сеть «Губернские аптеки» внедрила «Скан-архив» компании «Гэндальф» 1
25.06.2015 Softline создала систему ИТ-мониторинга для «Губернских аптек» 1

Публикаций - 5, упоминаний - 13

Губернские аптеки и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1008 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 1
Softline - Софтлайн 2811 1
8213 1
Гэндальф - Gendalf 86 1
Центр Электронных Торгов - Торги223 ЭТП - Электронная торговая площадка 4 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65964 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 3
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2477 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5342 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12512 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30689 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 1
ЭТП - Электронная торговая площадка - Электронные закупки 549 1
Directory Service - Служба каталогов - средство иерархического представления ресурсов и информации об этих ресурсах - Управление службой каталогов и доменом, а также учетными записями 133 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4861 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19283 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 1
FreeIPA - Free Identity, Policy and Audit - открытый проект создания централизованной системы управления идентификацией пользователей, задания политик доступа и аудита для сетей на базе Linux и Unix 90 1
Автоматизация склада - Warehouse automation - Автоматизация складской деятельности, распределительного центра - Складская техника - Automation of warehouse activities 434 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10158 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50406 1
Оцифровка - Digitization 4540 1
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 929 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3386 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6219 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9375 1
Backup and Recovery - BaaS - Backup as a service - резервное копирование как услуга - резервное копирования в облако - облачный бэкап 596 1
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2646 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 1
Linux OS 9937 1
Microsoft Windows 15657 1
Samba 146 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 343 1
Гэндальф - Скан-Архив 41 1
Гапоненко Ольга 1 1
Жмурко Анастасия 4 1
Паутов Евгений 17 1
Старинцев Василий 1 1
Салогубов Александр 1 1
Колодкин Александр 8 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1374 5
Россия - РФ - Российская федерация 144213 1
Россия - СФО - Хакасия Республика 496 1
Россия - Крайний Север 265 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4360 4
Ветеринария - Veterinary medicine - отрасль науки, которая занимается лечением животных 88 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5412 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 1
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 393 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2916 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 347 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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