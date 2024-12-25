Губернские аптеки аптечная сеть
Губернские аптеки и организации, системы, технологии, персоны:
|РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 1
|ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1008 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 1
|Softline - Софтлайн 2811 1
|1С 8213 1
|Гэндальф - Gendalf 86 1
|Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
|Гапоненко Ольга 1 1
|Жмурко Анастасия 4 1
|Паутов Евгений 17 1
|Старинцев Василий 1 1
|Салогубов Александр 1 1
|Колодкин Александр 8 1
|Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1374 5
|Россия - РФ - Российская федерация 144213 1
|Россия - СФО - Хакасия Республика 496 1
|Россия - Крайний Север 265 1
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