Аптечная сеть «Губернские аптеки» перешла на российскую почтовую систему

Компания «РуПост» (входит в «Группу Астра») объявляет о завершении интеграции почтового сервера RuPost в государственной региональной аптечной сети России «Губернские аптеки». Миграция с MS Exchange 2016 затронула 1300 рабочих мест. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

В последние годы одной из стратегически важных задач заказчика стал плавный переход на отечественное ПО без остановки бизнес-процессов, и замена корпоративной почты стала очередным этапом этого масштабного процесса. Ранее «Губернские аптеки» уже внедрили несколько продуктов «Группы Астра»: ОС Astra Linux Desktop и Server, службу каталога ALD Pro и СУБД Tantor.

Ключевыми критериями в пользу выбора RuPost стали прозрачная ценовая политика, поддержка открытого стека технологий, горизонтальное масштабирование, отказоустойчивость и возможность бесшовной замены MS Exchange. Все необходимые работы ИТ-специалисты клиента выполнили сами без участия интеграторов.

В будущем компания может расширить сотрудничество с разработчиком и рассмотреть применение других его решений, в том числе WorksPad для организации защищенных мобильных рабочих мест и почтового клиента Desktop X.

«Успех этого внедрения еще раз подтверждает, что RuPost в полной мере подходит для замены зарубежных аналогов в инфраструктурах федерального масштаба. Заказчику удалось без приостановки рабочих процессов перенести на отечественную платформу свыше тысячи почтовых ящиков, причем все прошло предсказуемо в отношении и сроков, и бюджета. Особенно важно, что миграцию полностью выполнила команда «Губернских аптек» без привлечения интеграторов — это лучшая оценка зрелости и удобства нашего решения», — сказал Илья Симонов, генеральный директор компании «РуПост».

«Завершен проект по внедрению отечественной почтовой системы, который позволил обеспечить полный контроль над информационными потоками за счет размещения решения в собственном контуре. Мы получили продукт с адекватной ценой, сопровождаемый технической поддержкой и регулярными обновлениями, что гарантирует стабильность и своевременное устранение возможных уязвимостей. Новый почтовый сервис стал важным шагом на пути к снижению зависимости от зарубежных поставщиков. В перспективе система будет масштабироваться, интегрироваться с внутренними бизнес-процессами и обеспечивать устойчивую основу для дальнейшей цифровой трансформации компании» — сказал Павел Густов, директор по ИТ инфраструктуре и информационной безопасности АО «Губернские аптеки».