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Симонов Илья


УПОМИНАНИЯ


17.07.2025 RuPost стал доступен в K2 Cloud 1
20.11.2023 «К2тех» запустил новую SRM-систему 1
31.10.2023 Эксперты прогнозируют рост российского рынка СЭД на 20–30% в год 1
31.10.2023 «К2тех» перевела звонки водителей грузовиков в онлайн 1
20.10.2023 Минцифры включило решение «К2тех» в реестр российского ПО 1
21.12.2021 На российской АЭС внедрен в промышленную эксплуатацию виртуальный тренажер для персонала 1
15.10.2019 CROC VR создала голографический инструмент продаж для GE Healthcare 1
14.06.2019 Российский рынок промышленных VR/AR-решений к 2022 году может вырасти до 18,7 млрд рублей 1
18.02.2019 «КРОК» оцифровал крупнейший завод «СИБУРа» 1
06.11.2018 «Школа умного города» расскажет столичным школьникам о современных технологиях 1
31.10.2018 «Школа умного города» расскажет столичным школьникам о современных технологиях 1
30.10.2018 «Крок» поможет обучать промышленный персонал с помощью виртуальной реальности 1
04.09.2018 «Валента Фарм» и «КРОК» анонсировали приложение дополненной реальности для фармрынка 1

Публикаций - 13, упоминаний - 13

Симонов Илья и организации, системы, технологии, персоны:

Крок - Croc 1788 8
К2Тех 182 4
МегаФон 9431 2
GE Healthcare - GE Healthcare Life Sciences 25 1
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital 87 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2176 1
Крок Иммерсивные технологии 2 1
ММК Информсервис 53 1
Directum - Директум 1137 1
Корус Консалтинг ГК 1271 1
ЭОС - Электронные офисные системы 1183 1
Haulmont - Хоулмонт - Холмонт БР - Холмонт бизнес решения 120 1
TerraLink - ТерраЛинк 287 1
Docsvision - ДоксВижн 1018 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 546 1
Тензор 113 1
Syntellect - Синтеллект 83 1
БизнесАвтоматика НПЦ - Научно-производственный центр 45 1
WSS Consulting - ВСС Консалтинг - ВСС Докс Консалтинг 58 1
Lexema - Лексема - ЭкоСофт 15 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 475 2
Газпром нефть 646 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 258 1
Сибур Холдинг - ЗапСибНефтехим 23 1
Валента Фарм - Valenta Pharm 16 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 436 1
Росатом - Ленинградская АЭС - ЛАЭС - атомная электростанция 57 1
FM Logistic - ФМ Ложистик 18 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 301 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1943 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2065 2
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 181 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12240 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 157 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4668 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69388 9
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3032 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54054 5
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1437 4
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5683 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21344 4
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 609 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12505 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26300 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32423 3
5G - пятое поколение мобильной связи 2278 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4702 2
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1490 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6984 2
Customer Development - тестирование идеи или прототипа будущего продукта на востребованность с помощью потенциальных потребителей 13 2
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1540 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2307 2
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1443 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29681 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14046 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12965 2
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 815 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1104 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1340 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1913 1
ОТиПБ - ОТиПрБ - ООТПБиЭ - технологии охрана труда и промышленной и экологической безопасности - Vision Zero - Нулевой травматизм - безопасность, культура труда и благополучие работников на всех уровнях производства - ISO 45001 195 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2265 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25152 1
Оцифровка - Digitization 4762 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14166 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24907 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13043 1
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 830 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3876 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10867 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12002 1
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС - Failover - Аварийное переключение 590 1
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски (цифровые риски) - Страхование киберрисков - Киберстрахование 351 1
GMP - Good Manufacturing Practice - Надлежащая производственная практика 36 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1266 1
Крок VR - Croc VR - Центр Виртуальной Реальности 12 4
Крок Шестое чувство аналитика - образовательная игра 2 2
Apple iOS 8026 1
Google Cloud Platform - GCP 325 1
Linux OS 10361 1
К2Тех - Закупёр SRM-система 1 1
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 188 1
Крок КСЭД - Комплексная система электронного документооборота 15 1
Поляков Кирилл 16 2
Евпалов Алексей 2 2
Быков Сергей 24 1
Лякуев Сергей 1 1
Тимофеев Глеб 2 1
Гастен Дмитрий 2 1
Шальнов Олег 20 1
Андреев Владимир 99 1
Козлов Андрей 28 1
Дзвинко Роман 18 1
Зайчиков Илья 20 1
Попов Геннадий 20 1
Якимчук Сергей 30 1
Варфоломеев Антон 14 1
Табунова Маргарита 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 150975 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44566 3
Россия - УФО - Тюменская область - Тобольск 117 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14306 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18046 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 958 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2845 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2083 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 892 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 3042 4
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3227 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30639 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16883 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтехимия - Нефтехимическая промышленность 59 2
Энергетика - Energy - Energetically 5310 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8040 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9390 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53230 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4118 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2523 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8791 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5307 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10301 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49733 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2300 1
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1364 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4562 1
Quality of Life - Качество жизни 34 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 657 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2594 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9221 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2846 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3267 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4797 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1452 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6162 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19526 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2668 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2839 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25064 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7520 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1992 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8311 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5139 1
TAdviser - Центр выбора технологий 412 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8251 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3348 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 452 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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