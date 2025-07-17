Получите все материалы CNews по ключевому слову
Симонов Илья
УПОМИНАНИЯ
Симонов Илья и организации, системы, технологии, персоны:
|Поляков Кирилл 16 2
|Евпалов Алексей 2 2
|Быков Сергей 24 1
|Лякуев Сергей 1 1
|Тимофеев Глеб 2 1
|Гастен Дмитрий 2 1
|Шальнов Олег 20 1
|Андреев Владимир 99 1
|Козлов Андрей 28 1
|Дзвинко Роман 18 1
|Зайчиков Илья 20 1
|Попов Геннадий 20 1
|Якимчук Сергей 30 1
|Варфоломеев Антон 14 1
|Табунова Маргарита 1 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8251 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3348 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1372541, в очереди разбора - 749975.
Создано именных указателей - 178507.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.