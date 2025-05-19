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Тимофеев Глеб
УПОМИНАНИЯ
|19.05.2025
|В Сеченовском университете осуществили первый удаленный мониторинг с использованием цифрового профиля пациента 1
|15.10.2019
|CROC VR создала голографический инструмент продаж для GE Healthcare 1
Тимофеев Глеб и организации, системы, технологии, персоны:
|Симонов Илья 12 1
|Россия - РФ - Российская федерация 148545 2
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14237 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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