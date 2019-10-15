CROC VR создала голографический инструмент продаж для GE Healthcare

CROC VR (бизнес-подразделение «КРОК»), специализирующаяся на промышленном применении иммерсивных технологий, разработала голографический макет для визуализации решений GE Healthcare для диагностики онкологических заболеваний. Разработка используется для презентаций высокотехнологичного клинического оборудования GE заказчикам и на выставках.

Разработанная CROC VR система представляет собой голографический макет на основе cтола NettleBox. Благодаря использованию технологии 3D-моделирования, анимации и инфографики с его помощью можно ознакомиться с проектом в деталях, узнать о ключевых преимуществах предлагаемого решения. Цифровая голограмма позволяет получить представление о технологических и клинических возможностях высокотехнологичного медицинского оборудования GE Healthcare.

На его примере наглядно продемонстрированы результаты внедрения подобных подходов в практику на уровне регионов: повышение точности диагностики и экономия времени пациента при прохождении исследований. С помощью голографического макета можно увидеть, как диагностическое оборудование GE Healthcare интегрируется в процесс обследований на уровне разных медицинских учреждений в регионах России.

Инструмент используется на специализированных мероприятиях (выставках, конференциях, выездных встречах) в рамках проведения презентаций для представителей сферы здравоохранения. Голографический макет демонстрирует два варианта пациентопотока в медицинских учреждениях: существующий на сегодняшний день и оптимизированный за счет применения высокотехнологичных, в том числе, цифровых решений GE Healthcare.

«GE Healthcare более ста лет занимает лидирующие позиции в области технологических разработок для здравоохранения, которые помогают повышать доступность и качество медицинской помощи по всему миру. Один из наших приоритетов — это создание цифровых решений для повышения операционной, клинической и финансовой эффективности лечебных учреждений. Современные инструменты визуализации позволяют нам наглядно демонстрировать партнерам, как цифровые технологии меняют подходы к организации лечебной помощи. Мы использовали голографический макет от CROC VR на нескольких российских деловых форумах в рамках презентации комплексных решений GE Healthcare для ранней диагностики онкологических заболеваний в регионах РФ», — сказал Глеб Тимофеев, руководитель направления Digital Healthcare, GE Healthcare в России/СНГ.

«Проект был полностью создан специалистами CROC VR в сжатые сроки, так как компании было необходимо продемонстрировать работу своего оборудования через месяц после начала разработки на Российском инвестиционном форуме. Обычно на создание подобных проектов уходит до трёх месяцев. Наши специалисты смогли разработать полноценный продукт в три раза быстрее благодаря своему опыту и экспертизе. Совместно с командой заказчика мы создали эффективный инструмент продаж и продвижения, который отличает компанию от конкурентов, а также демонстрирует конечную пользу продукта для пациентов», — отметил Илья Симонов, директор CROC VR.