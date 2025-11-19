Поддержка геокластеризации и обновленная архитектура в обновлении RuPost 4.0

Компания «РуПост» (входит в «Группу Астра») выпустила новую версию почтового сервера RuPost 4.0. Это обновление вендор позиционирует как следующий шаг в развитии корпоративных коммуникаций и средств обеспечения высокой доступности ИТ‑сервисов. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра»

Главным технологическим нововведением релиза стала поддержка геокластеров — объединения нескольких территориально распределенных кластеров в единую систему. Благодаря этому организации любого размера смогут выстроить единую почтовую инфраструктуру, и она будет работать как целостный комплекс. Даже при отказе отдельных площадок сохраняется непрерывность сервисов, так как нагрузка между регионами распределяется сбалансированно за счет разделения пользователей между остальными площадками, масштабирование происходит без остановок, потому что можно добавлять новые сайты, а управление остается централизованным через единую панель и сквозной мониторинг.

Для заказчиков это означает не только повышение уровня отказоустойчивости, но и стабильность бизнес‑процессов и инфраструктуры, рациональное распределение нагрузки между региональными кластерами и снижение риска простоев.

В качестве улучшения ИБ-функциональности разработчики реализовали поддержку Kerberos и OpenID Connect (OAuth 2.0) для веб-клиента, что обеспечивает единый вход (SSO). Это избавляет пользователей от лишних действий во время авторизации, а администраторы получают предсказуемое управление правами доступа и единые контуры безопасности.

С новой версией RuPost легче администрировать почтовые политики и предоставлять пользователям услуги поддержки. Есть возможность централизованно управлять автоответами, создавать готовые шаблоны, например, для отпуска или командировки и назначать для них сроки действия прямо из панели управления. Корпоративные подписи задаются как групповая политика: единые автоподписи с динамической подстановкой данных из адресной книги (LDAP) применяются к выбранным категориям пользователей, причем состав полей и источники данных настраиваются в редакторе атрибутов адресной книги. Для мониторинга и интеграций доступны подключение к Zabbix и «Астра Мониторинг» с передачей метрик по всем узлам, а еще HTTP API – через него внешние системы получают информацию о состоянии комплекса и выполняют разные операции с почтовыми ящиками: от создания до изменения статусов.

В обновление добавили схему организации и репликации хранилищ: данные защищаются «горячими» и «холодными» репликами, при интеграции с СХД с использованием внешней синхронной репликации система автоматически переключается на актуальную копию, а администратор задает время запуска копирования и выбирает синхронный или асинхронный режим. Встроенные механизмы выполняют балансировку и восстановление при сбоях, а интеграция с SDS и СХД позволяет сделать хранение более надежным, используя имеющиеся ресурсы без избыточных инвестиций.

В RuPost 4.0 появились дополнительные механизмы для повышения защищенности и удобства работы. Проверка SPF-записей помогает выявлять подделку отправителей, а запрос уведомления о прочтении – отслеживать доставку и открытие писем. Квоты на ящики теперь задаются с дробными значениями, LDAP-домены поддерживают названия верхнего уровня (TLD) и однобуквенные корневые почтовые домены, а сервис postscreen при необходимости отключается, если фильтрацию выполняет внешний почтовый шлюз. Усовершенствованный веб-интерфейс сохранил привычную навигацию, но стал современнее и нагляднее, в том числе за счет новой визуальной маркировки важных сообщений.

«Новая версия нашего продукта дает заказчикам совершенно другой уровень удобства, надежности и масштабирования. Клиенты получают единую платформу для построения современной корпоративной почтовой среды. Она способна объединять несколько центров обработки данных и региональных подразделений в одно логическое пространство, минимизируя операционные риски и затраты на обслуживание. Высокая степень автоматизации, интеграция с системами мониторинга и отсутствие единой точки отказа делают RuPost 4.0 оптимальным решением для компаний, ориентированных на непрерывность бизнес‑процессов и информационную безопасность», — сказал Илья Симонов, генеральный директор компании «РуПост».