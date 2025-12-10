Разделы

«Контур.Толк» и WorksPad представили интеграцию для быстрого создания встреч в календаре

«Контур.Толк» и WorksPad представили интеграцию для быстрого создания встреч в календаре. Решение упрощает планирование рабочих встреч: пользователю достаточно открыть WorksPad и выбрать «Контур.Толк» для совещания. Ссылка на встречу создается автоматически, участники получают приглашения на почту.

WorksPad — мобильное рабочее место, разработанное компанией «РуПост» (входит в «Группу Астра»). Раньше пользователям, которые применяют «Контур.Толк» для корпоративных коммуникаций, приходилось переключаться между сервисами для планирования встреч. Интеграция значительно упростила процесс.

Теперь сотрудник компании открывает WorksPad, выбирает «Контур.Толк» в качестве места встречи, и уникальная ссылка на созвон появляется в событии автоматически. Коллеги получают письма-приглашения с этой же ссылкой. Данные не выводятся за пределы защищенного контейнера: можно прямо в WorksPad назначать и подтверждать участие в онлайн-встречах.

Интеграция — результат совместной работы команд «Контур.Толка» и компании «РуПост», подтверждена официальным сертификатом совместимости в рамках программы Ready for Astra. Чтобы синхронизация заработала, необходимо связать пространство компании в «Контур.Толке» с календарем WorksPad.

Дмитрий Хлопов, К2Тех: Офисная среда должна быть живой ИТ-экосистемой
Цифровизация

Иван Шехтман, руководитель проектного офиса «Контур.Толка», сказал: «Интеграция «Толка» и WorksPad позволяет бизнесу и государственным компаниям перейти на российскую систему корпоративных коммуникаций, не опасаясь блокировки сервисов. Решение не зависит от внешних факторов и зарубежных вендоров — это российская разработка. WorksPad запускается на минимальных ресурсах, а «Контур.Толк» можно подключить как в облаке, так и развернуть на сервере компании».

Илья Симонов, генеральный директор компании «РуПост», сказал: «Подтверждение совместимости WorksPad и» Контур.Толк» — позитивная и важная новость для наших заказчиков. Они получают готовый к промышленной эксплуатации программный стек: защищенное мобильное рабочее место и безопасные инструменты для организации и проведения видеовстреч. Мы уверены, что многие организации по достоинству оценят наше с коллегами из «СКБ Контур» совместное решение и увидят, что это действительно полноценная замена импортным технологиям для корпоративной мобильности».

