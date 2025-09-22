Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Все категории 183385
ИКТ 14257
Организации 11078
Ведомства 1490
Ассоциации 1064
Технологии 3510
Системы 26243
Персоны 78780
География 2952
Статьи 1561
Пресса 1255
ИАА 735
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2720
Мероприятия 873

Check Point Capsule


УПОМИНАНИЯ


22.09.2025 «Стройпроект» внедряет WorksPad для безопасной мобильной работы и управления корпоративными устройствами 1
14.05.2015 Check Point запустила мировую карту киберугроз, отображающую атаки в режиме онлайн 1
30.10.2014 Check Point представила комплексное решение по мобильной безопасности 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Check Point Capsule и организации, системы, технологии, персоны:

Check Point Software Technologies 787 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14248 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13353 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30522 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14212 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25551 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8022 1
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1385 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3553 1
КСБ - Комплексные системы безопасности 1543 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8512 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70874 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4354 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7333 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11117 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26665 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5135 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8451 1
Check Point Mobile Secure Workspace - Check Point SecureClient Mobile - Check Point Mobile Access Software Blade 9 1
Check Point ThreatCloud - Check Point Threat Emulation - Check Point Threat Extraction - Next Generation Threat Prevention 64 1
Google Android 14496 1
Apple iOS 8130 1
Apple macOS 2186 1
Microsoft Windows 16142 1
Shwed Gil - Швед Гил 44 1
Bar-Lev Amnon - Бар-Лев Амнон 5 1
Яковлев Сергей 46 1
Дягилев Василий 84 1
Россия - РФ - Российская федерация 153359 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14378 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6137 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54004 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14703 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11538 1
IDC - International Data Corporation 4931 1
Check Point Threat Intelligence and Research - Check Point Global Threat Index 45 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1385236, в очереди разбора - 730639.
Создано именных указателей - 183385.
