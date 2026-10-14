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Check Point Mobile Secure Workspace Check Point SecureClient Mobile Check Point Mobile Access Software Blade

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


14.10.2026 Из России уходит последняя зарубежная компания, занятая информационной безопасностью 1
06.11.2025 Подтверждена совместимость Indeed АМ с решениями Check Point для доступа через VPN 2
14.04.2021 Check Point: 97% организаций в мире подвергались атакам на мобильные устройства в 2020 году 2
07.04.2020 Check Point: пандемия коронавируса создала идеальные условия для кибератак 1
10.08.2015 Check Point выпустила новое решение для обеспечения мобильной безопасности 1
30.10.2014 Check Point представила комплексное решение по мобильной безопасности 1
12.11.2010 Mobile Access Software Blade от Check Point обеспечит безопасный доступ удалённых сотрудников к корпоративным сетям 2
15.11.2006 Check Point SecureClient Mobile защитит удаленный доступ 3
18.08.2004 Check Point : новое решение для управления удаленным доступом 2
25.03.2002 Check Point разработала ПО межсетевого фильтра и VPN для карманных ПК 1
06.03.2002 USB-ключ eToken от Aladdin получил сертификацию OPSEC 2

Публикаций - 11, упоминаний - 18

Check Point Mobile Secure Workspace и организации, системы, технологии, персоны:

Check Point Software Technologies 842 11
Microsoft Corporation 25931 2
Компания Индид - Indeed ID - Indeed Identity - Индид Компетенс Ай Ти 174 1
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1967 1
РусПлатформа - RusPoint - Руспоинт 5 1
Apple Inc 13354 1
Intel Corporation 12904 1
HP - Hewlett-Packard 3671 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5928 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 192 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36464 7
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4253 6
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14959 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Дистанционный формат работы - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10423 5
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14553 5
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Защищенная мобильность - Корпоративная мобильность 5935 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13769 4
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8602 3
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 1130 3
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2550 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28743 2
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 878 2
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - сценарии 2ФА - SMS-based two-factor authentication 1268 2
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1623 2
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3843 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13936 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6949 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9821 1
Кибербезопасность - IoC - Indicator of Compromise - Индикатор компрометации - OpenIOC - открытый стандарт описания индикаторов компрометации 816 1
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 815 1
Кибербезопасность - Fleeceware - Вредоносное приложение, предлагающие бесплатный пробный период, но потом, даже после удаления, все равно регулярно списывающие деньги 167 1
Ddialer - дайлер - программа дозвона - звонилка 307 1
Холодильник - Морозильник - Замораживание - устройство, поддерживающее низкую температуру 344 1
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2873 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18573 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10840 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26748 1
Кибербезопасность - Mobile security - Mobile device security 57 1
Software Blade Architecture - Программные блейды 49 1
Website URL - Website Uniform Resource Locator 1076 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13673 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3931 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3199 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27359 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55370 1
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 1104 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3309 1
BPM - Business Process Management System - BPMS - Business Process Management Suite - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12595 1
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3451 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фарминг - Farming 2782 1
Check Point VPN - Check Point Remote Access VPN - Check Point SSL VPN 51 4
Google Android 15420 3
Microsoft Windows 17098 3
Microsoft Windows 2000 8675 2
Apple iOS 8685 2
Check Point ThreatCloud - Check Point Threat Emulation - Check Point Threat Extraction - Next Generation Threat Prevention 64 2
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2430 2
Check Point SandBlast - Check Point SandBlast Zero-Day Protection 36 1
Microsoft Windows 98 452 1
Check Point Mobile Threat Prevention 15 1
Aladdin R.D. - eToken TMS - eToken Management System - Aladdin eToken PRO 208 1
Компания Индид - Indeed AirKey Enterprise 29 1
Aladdin Knowledge Systems - ALDN 46 1
HPE Integrity - серия серверов 144 1
Check Point Smart-1 - Check Point SmartDashboard - Check Point SmartEvent - Check Point SmartLog - Check Point SmartView Tracker 62 1
Microsoft Windows Mobile 2003 156 1
Intel XScale PXA - Intel XScale Bulverde PXA 187 1
Check Point NG - Check Point Next Generation - Check Point NGFW 24 1
Microsoft Windows Mobile 5 193 1
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 644 1
Microsoft Windows XP Professional 235 1
Check Point Capsule 3 1
Check Point Connectra NGX - Check Point InterSpect NGX 14 1
Check Point OPSEC - Check Point Open Platform for Secure Enterprise Connectivity 13 1
Apple macOS 2490 1
Nokia Symbian OS 1411 1
Apple - App Store 3162 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5956 1
Компания Индид - Indeed PAM - Indeed Privileged Access Manager 73 1
Thales - Gemalto - SafeNet eToken 257 1
Microsoft Windows Server 2003 571 1
Дягилев Василий 84 3
Dor Dorit - Дор Дорит 25 2
Седов Олег 7 1
Лаптев Андрей 31 1
Kumar Samir - Кумар Самир 2 1
Agam Leedor - Агам Лидор 1 1
Яковлев Сергей 47 1
Россия - РФ - Российская федерация 169723 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14902 3
Израиль 2881 1
Иран - Исламская Республика Иран 1164 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16490 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7666 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58857 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3854 2
Кибербезопасность - КShadow IT – Теневые технологии - приложения и информационные системы, применяемые без ведома и одобрения ИТ-отделов компании 286 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54493 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8199 1
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 646 1
Nielsen Holdings - VNU - Verenigde Nederlandse Uitgeverijen - VNUNet - United Dutch Publishers 432 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1311 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2529 1
Dimensional Research 16 1
Check Point Research - Check Point Malware and Vulnerability Research Group 59 1
Check Point Cyber Security Report - Check Point Cyber Attack Trends Report 10 1
IDC - International Data Corporation 5004 1
Frost & Sullivan 208 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7633 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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