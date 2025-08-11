Разделы

Check Point NG Check Point Next Generation Check Point NGFW


УПОМИНАНИЯ


11.08.2025 Состоялся релиз Efros DefOps 2.13 компании «Газинформсервис» 1
03.02.2025 «Инфосистемы Джет» представила результаты независимого тестирования NGFW по обновленной методологии 1
30.01.2025 «Инфосистемы Джет» представила результаты независимого тестирования NGFW 1
22.02.2024 Исследование ключевого сегмента рынка ИБ: «Инфосистемы Джет» выпустила первые результаты тестирования NGFW 1
16.07.2021 Check Point Software расширила возможности решения Quantum Hybrid Data Center Security 1
14.05.2020 Check Point Software сообщила о росте выручки в первом квартале 1
26.02.2019 «Ильюшин» установит тотальную слежку за сотрудниками силами ИТ-поставщика «Газпрома» 1
01.06.2015 Check Point представила новые решения для защиты АСУ ТП 1
10.03.2015 Softline защитила ИТ-инфраструктуру Правительства Камчатского края 1
29.08.2013 Вышла новая версия архитектуры программных блейдов Check Point R77 1
23.04.2012 Облачный сервис Check Point Threat Cloud: сбор данных об угрозах и защита шлюзов безопасности 1
20.04.2012 Check Point представила унифицированную операционную систему безопасности GAiA 2
14.02.2011 Check Point объединяет персонал, политики ИБ и выполнение требований в рамках 3D Security 1
16.04.2010 Check Point повысил быстродействие программных блейдов антивируса и URL-фильтрации 1
10.06.2009 Check Point выпустила новую линейку защитных IP-устройств на платформе Nokia 1
18.03.2009 Check Point R70: новое защитное ПО на базе архитектуры «программные блейды» 1
27.06.2003 Check Point представил технологию Application Intelligence 4
27.06.2003 Check Point представил технологию Application Intelligence 4
30.05.2003 Система Check Point Next Generation FP-3 получила государственный сертификат 1
01.04.2003 Неделя информационной безопасности: итоги и результаты 1
06.03.2002 USB-ключ eToken от Aladdin получил сертификацию OPSEC 1
18.09.2001 Sun и ЮНИ объявили о начале маркетинговой программы "Освещая Firewall. Next Generation" 1
25.07.2001 "ЮНИ" анонсировала появление новых версий ПО от Check Point в России 1

Check Point NG и организации, системы, технологии, персоны:

Check Point Software Technologies 787 10
ЮНИ Корпорация 65 6
ЮНИ 68 4
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2236 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5711 2
IBM - International Business Machines Corp 9508 2
Softline - Софтлайн 3117 1
HP Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1957 1
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 607 1
Litota - RedLab - РэдЛаб - Редлаб - Редцентр - Redcenter - Renort 93 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4345 1
Cisco Systems 5183 1
Huawei 4112 1
Meta Platforms - Facebook 4501 1
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 448 1
УЦСБ - Уральский центр систем безопасности 88 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1079 1
Dropbox 505 1
ИСБ НПФ - Информационные системы безопасности Научно производственная фирма 3 1
Газпром ПАО 1386 1
Microsoft - LinkedIn 672 1
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина - российское проектно-конструкторское бюро 19 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4663 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 336 1
Правительство Камчатского края - Губернатор Камчатского края - органы государственной власти 52 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70646 10
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30413 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13173 4
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3899 3
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4337 3
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2224 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13217 2
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3081 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25496 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16768 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7309 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31293 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55198 2
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1346 2
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1383 2
Пропускная способность - Bandwidth 1806 2
Кибербезопасность - CERT - Computer Emergency Response Team - Компьютерная группа реагирования на чрезвычайные ситуации 304 2
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6140 2
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2927 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14367 1
MMS - Multimedia Messaging Service - Multimedia Message Service - Служба мультимедийных сообщений 1243 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2782 1
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 435 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11920 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9536 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1376 1
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2263 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3266 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2498 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8646 1
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений 861 1
ModBus - Открытый коммуникационный протокол на архитектуре ведущий-ведомый (master-slave) 154 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3079 1
WLAN - Wireless LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 1051 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2746 1
PKI - Public Key Infrastructure - ИОК - Инфраструктура открытых ключей 377 1
Вентилятор - Fan 1017 1
ASHRAE BACnet - Building Automation and Control network - сетевой протокол систем автоматизации зданий и сетей управления 73 1
Кибербезопасность - UTM - Unified Threat Management - Сервис защиты от сетевых угроз - Шлюзы безопасности 281 1
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - SMS-based two-factor authentication 901 1
Check Point VPN 46 7
Microsoft Windows 2000 8664 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4961 2
SQL - уязвимости - SQL-угрозы - Вредоносное ПО - SQL injection - SQL-инъекция - Внедрение SQL-кода 180 2
Microsoft Windows NT 886 1
Oracle - Sun Netra SPARC 34 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1003 1
Microsoft Windows 98 449 1
Thales - Gemalto - SafeNet eToken 250 1
Oracle - Sun Fire 113 1
Check Point ThreatCloud - Check Point Threat Emulation - Check Point Threat Extraction - Next Generation Threat Prevention 64 1
Check Point - Application Control - Application Control Software Blade 2 1
Red Hat Linux 205 1
Aladdin Knowledge Systems - ALDN 45 1
Check Point Mobile Secure Workspace - Check Point SecureClient Mobile - Check Point Mobile Access Software Blade 9 1
Oracle - Sun Solaris OS - Solaris Operating Environment - SunOS 194 1
Microsoft Windows 10 1847 1
Microsoft Windows 7 1990 1
Rakuten Viber 641 1
SearchInform КИБ - Контур информационной безопасности SIEM - WorktimeMonitor - ActivityMonitor - Database Monitor - DataCenter - TimeInformer - FileAuditor - AlertCenter - ProfileCenter - SkypeSniffer - EndpointSniffer - ViberSniffer - MonitorSniffer 299 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 481 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1872 1
Microsoft Windows XP 2412 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1179 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1702 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2102 1
Microsoft Office 365 966 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 881 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1173 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1457 1
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 337 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1755 1
Kaspersky Endpoint Security - Антивирус Касперского 165 1
Huawei Oceanstor - Huawei OceanStor Dorado - Huawei OceanStor Arctic 62 1
Huawei FusionServer - Huawei FusionCube - Huawei xFusion - серия серверов 23 1
Huawei 10 GE - Коммутаторы-маршрутизаторы 1 1
Bending Spoons - Evernote 197 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 646 1
VK - Mail.ru Облако - Облако@Mail.Ru - Mail.ru Облачное хранилище 194 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Диск - Yandex Disk 224 1
Дягилев Василий 84 1
Семченко Павел 3 1
Леонтьева Инга 3 1
Антипинский Андрей 5 1
Пустарнаков Валерий 6 1
Нагаев Алексей 1 1
Богданов Валентин 18 1
Agam Leedor - Агам Лидор 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 153025 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14364 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44984 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 985 1
Европа Восточная 3115 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2871 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17812 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3176 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4186 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3117 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 975 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53908 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31075 3
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2254 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14649 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4840 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6524 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6702 1
Аудит - аудиторский услуги 2953 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2331 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8302 1
Gartner - Гартнер 3592 1
