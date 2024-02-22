Исследование ключевого сегмента рынка ИБ: «Инфосистемы Джет» выпустила первые результаты тестирования NGFW

Специалисты ИТ-компании «Инфосистемы Джет» опубликовали первые результаты независимого тестирования решений класса NGFW/UTM, представленных на российском рынке. Основная цель проекта — дать наиболее полное представление о доступных в России решениях класса NGFW и их функциональных возможностях. Компания продолжает тестировать решения различных вендоров, и результаты будут регулярно обновляться.

Сетевая безопасность в настоящее время является самым крупным и наиболее проблемным сегментом рынка информационной безопасности. Во многих российских компаниях до сих пор не решена задача импортозамещения межсетевых экранов нового поколения (NGFW). Спрос существенно превышает предложение, поэтому в борьбу за этот рынок вступили десятки российских команд и ряд иностранных вендоров.

Эксперты «Инфосистемы Джет» провели функциональное и нагрузочное тестирование решений в условиях, максимально приближенных к реальным. Устройства тестировались в режиме, в котором чаще всего используются NGFW у клиентов компании: периметровый межсетевой экран с включенными модулями IPS, антивирус, контентная фильтрация, контроль приложений, SSL Inspection, VPN и Proxy. В первой очереди тестирования приняли участие четыре решения: Континент 4.1.7, Check Point R81.20, UserGate 7.1.0 RC, решение китайского производителя (7000 series, v.8.0). Продолжается тестирование решений различных вендоров, поэтому результаты будут регулярно обновляться. Следующие в очереди — решения от Ideco, InfoWatch, «ИнфоТеКС», ранняя версия PT NGFW от Positive Technologies.

В рамках нагрузочного тестирования NGFW использовались типичные настройки для площадок с количеством сотрудников от 500 до 1000 человек, наличием одного-двух удаленных филиалов и использованием таких корпоративных приложений, как почта, CRM, аудио- и видеоконференцсвязь, корпоративный портал. Задачей нагрузочного тестирования было определить предельную производительность NGFW, при превышении которой его работа становится нестабильной, либо заявленные функции безопасности вовсе не выполняются. Результаты не являются единственно верными из-за влияния множества факторов, таких как профиль трафика, настройки NGFW и правил МСЭ. Однако они могут служить отправной точкой при выборе решений для пилотных тестов в организации.

«Ситуация на рынке NGFW качественно изменилась за последнее время. Решение задачи обеспечения сетевой безопасности стало еще более нетривиальным. Какие сейчас есть доступные решения на рынке, каковы их функциональные возможности и особенности, производительность — вопросы, которые регулярно задают наши заказчики. Тестирование нацелено на предоставление ответов на все эти вопросы, получение представления о текущей ситуации и актуальной информации о продуктах. Результаты будут регулярно обновляться и послужат достоверным и проверяемым источником для взвешенных решений при обеспечении сетевой безопасности в компаниях в целом, а в частности — прикладным инструментом для каждого ИБ-специалиста в России», — отметил Александр Джаганян, руководитель направления сетевой безопасности центра информационной безопасности «Инфосистемы Джет».