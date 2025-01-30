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Джаганян Александр



30.01.2025 «Инфосистемы Джет» представила результаты независимого тестирования NGFW 1
18.11.2024 UserGate представила высокопроизводительный NGFW для крупных корпоративных сетей 1
22.02.2024 Исследование ключевого сегмента рынка ИБ: «Инфосистемы Джет» выпустила первые результаты тестирования NGFW 1
19.12.2023 «Инфосистемы джет» завершила модернизацию инфраструктуры информационной безопасности на объектах «Вологдаоблэнерго» 1
05.08.2020 «Инфосистемы Джет» защитила «Русагро» от сетевых угроз 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Джаганян Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1132 4
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 311 3
Ideco - Айдеко 71 1
Palo Alto Networks 146 1
Cisco Systems 5115 1
CyberPeak - СайберПик 13 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4888 1
InfoWatch - Инфовотч 1015 1
Fortinet 388 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 449 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1184 1
Русагро Группа Компаний 277 1
ВОЭК - Вологдаоблэнерго - Вологодская областная энергетическая компания 9 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4522 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27502 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66200 3
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2790 3
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 565 3
Application Control - Контроль доступа к приложениям 165 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11068 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3754 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12637 2
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2062 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12545 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7426 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11966 2
Нагрузочное тестирование - Load testing 527 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19375 2
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Content-control software - web filtering software - контентная фильтрация - программа ограничения веб-контента 109 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3734 1
Групповая политика - Group Policy - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 891 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4170 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13144 1
Web Interface - Веб-интерфейс 1684 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20815 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25396 1
BGP - Border Gateway Protocol - Протокол граничного шлюза - Протокол динамической маршрутизации - EGP - Exterior Gateway Protocol 115 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7394 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24165 1
SSL Inspection 2 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2194 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15913 1
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений 821 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50576 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6674 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8010 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9381 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6786 1
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1066 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6132 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3073 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12766 1
Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО 841 1
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 655 1
Positive Technologies - PT NGFW - PT Next-Generation Firewall 39 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1567 1
UserGate Proxy & Firewall ПАК 28 1
UserGate MC - UserGate Management Center 10 1
UserGate DCFW - UserGate Data Center Firewall 2 1
Fortinet FortiAnalyzer 23 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4453 1
Fortinet FortiManager 23 1
Kaspersky Secure Connection - Kaspersky Secure Remote Workspace, KSRW - Kaspersky Secure Mail Gateway - Kaspersky Security Mail Gateway - Kaspersky SMTP-Gateway - Kaspersky Linux Mail Server 58 1
Код Безопасности - Континент WAF - Континент NGFW - Континент АПКШ - Континент ЦУС - Континент Центр управления сетью 105 1
Fortinet FortiGate VM - Fortinet FortiGate NGFW - Fortinet FortiGate Next-Generation Firewall Virtual Appliance - Fortinet Virtualized Next-Generation Firewall - Fortinet FortiGate Enterprise Firewall 113 1
Новожилов Алексей 20 1
Дрейгер Павел 40 1
Россия - РФ - Российская федерация 144564 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17056 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 685 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1438 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2732 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6075 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4822 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14362 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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