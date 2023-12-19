«Инфосистемы джет» завершила модернизацию инфраструктуры информационной безопасности на объектах «Вологдаоблэнерго»

ИТ-компания «Инфосистемы джет» завершила комплексную инфраструктуры информационной безопасности на объектах «Вологдаоблэнерго» — одной из сетевых организаций Вологодской области. Проект позволит компании повысить защищенность от возможных угроз и обеспечить надежную и безопасную работу информационных систем.

В рамках модернизации команда «Инфосистемы джет» обеспечила бесшовную миграцию на решения российских производителей. Проект включал обследование сети передачи данных и инженерных систем, а также независимую оценку и анализ текущего состояния информационной безопасности в компании. На основе выявленных недостатков специалисты создали дорожную карту проектов по устранению проблем и минимизации рисков ИБ с учетом влияния на бизнес компании.

«Сегодня компаниям необходимо уделять особое внимание обеспечению безопасности своих информационных систем. Важно осознавать, что уязвимости и угрозы в сети могут привести к серьезным последствиям, включая утечку конфиденциальных данных, нарушение рабочих процессов и репутационные потери. Только инвестируя ресурсы в развитие информационной безопасности, возможно гарантировать надежное функционирование своих бизнес-процессов в условиях современного цифрового мира», — отметил Александр Джаганян, руководитель направления сетевой безопасности «Инфосистемы джет».

В результате проекта эксперты «Инфосистемы джет» внедрили несколько решений информационной безопасности. Так, с помощью системы межсетевого экранирования UserGate — российского разработчика ПО и микроэлектроники в сфере информационной безопасности — специалисты обеспечили комплексную безопасность сетевой инфраструктуры. Эксперты «Инфосистемы джет» помогли реализовать защиту электронной почты с помощью приложения Kaspersky Secure Mail Gateway «Лаборатории Касперского» — международной компании-разработчика систем защиты всех видов киберугроз. А решение «Спектр» производителя «Сайберпик» — российского разработчика решений по защите информационных активов — позволило обеспечить полноценный контроль прав доступа сотрудников к документам, расположенным в хранилищах данных.

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Указанные средства защиты повышают уровень информационной безопасности на объектах «Вологдаоблэнерго», обеспечивая мониторинг сетевого трафика, защиту почтового трафика от вредоносного программного обеспечения и контроль прав доступа пользователей к данным.

«В рамках курса на импортозамещение мы начали переход от западных решений в области информационной безопасности к отечественным и партнером для реализации проекта выбрали компанию “Инфосистемы джетˮ. Специалисты значительно повысили наш уровень информационной безопасности с учетом возможности дальнейшего масштабирования внедренных систем. В дальнейшем мы также планируем расширять работу в этом направлении и внедрять новые технологии для обеспечения безопасной работы нашей компании», — сказал Алексей Новожилов, технический директор — первый заместитель генерального директора «Вологодской областной энергетической компании».