Получите все материалы CNews по ключевому слову
UserGate Proxy & Firewall ПАК
УПОМИНАНИЯ
UserGate Proxy & Firewall ПАК и организации, системы, технологии, персоны:
|Почта России ПАО 2158 1
|Курашев Дмитрий 55 5
|Левченко Александр 13 3
|Лукин Алексей 1 1
|Уздемир Сергей 8 1
|Бархатов Вячеслав 8 1
|Мокрушин Сергей 1 1
|Баянбаева Оксана 1 1
|Елюбаев Арман 1 1
|Кищенко Алексей 1 1
|Чернов Иван 33 1
|Прямов Кирилл 6 1
|Джаганян Александр 6 1
|Затерюкин Николай 4 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1361414, в очереди разбора - 755530.
Создано именных указателей - 175171.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.