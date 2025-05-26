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UserGate Proxy & Firewall ПАК


УПОМИНАНИЯ


26.05.2025 ПАК UserGate C100, UserGate E1010 и UserGate E3010 внесены в реестр ПО Минцифры России 1
18.11.2024 UserGate представила высокопроизводительный NGFW для крупных корпоративных сетей 1
05.04.2017 Axoft и Entensys договорились о долгосрочном сотрудничестве 1
16.03.2015 «Рамэк» и Entensys предложат альтернативу зарубежным решениям для обеспечения интернет-безопасности 4
27.11.2014 Вышел UserGate Proxy & Firewall с новым модулем системы обнаружения вторжений 2
06.08.2014 Entensys обеспечила безопасный интернет-доступ для «Республиканской детской больницы» Коми 2
30.05.2014 UserGate Proxy & Firewall 6.0 VPN GOST сертифицирован ФСТЭК 2
09.10.2013 Вышел UserGate Proxy & Firewall 6.2 с новым антивирусным модулем и поддержкой ГОСТ-шифрования 2
20.08.2013 Entensys и Avira договорились о технологическом сотрудничестве 2
23.04.2013 Entensys выпустила UserGate Proxy & Firewall версии 6.1 3
01.11.2012 Entensys оснастила UserGate Proxy & Firewall полноценным VPN-сервером и системой IDPS 2
09.10.2012 Entensys выпустила бета-версию UserGate Proxy & Firewall 6.0 2
12.12.2011 Entensys внедрила UserGate Proxy & FireWall в Министерстве нефти и газа Казахстана 2
06.12.2011 Министерство социальной защиты Удмуртии внедрило UserGate Proxy & Firewall 2
20.09.2011 UserGate Proxy & Firewall защитил Limpopo Dairy Farm от интернет-угроз 2
14.06.2011 «Народный земельно-промышленный банк» защитился от спама с помощью GateWall Antispam 1
07.06.2011 Вышла обновленная сборка UserGate Proxy & Firewall 5.2.F 2
19.05.2011 Entensys выходит на польский рынок 1
18.05.2011 UserGate Proxy & Firewall от Entensys используется в 25 тыс. компаний 2
10.05.2011 Entensys выпустила UserGate Proxy & Firewall 5.4 2
01.03.2011 UserGate 5.4 Release Candidate поддерживает кириллические домены 2
28.06.2010 Entensys обновила UserGate Proxy & Firewall до версии 5.3 2
11.05.2010 Softline поставила UserGate в ГУ МЧС РФ по Омской области 2
28.04.2010 UserGate Proxy & Firewall 5.2.F сертифицирован ФСТЭК России 2
20.01.2010 Entensys + «Лаборатория Касперского»: антивирусная защита почтового и интернет-трафика 2
03.09.2009 Entensys обновил UserGate Proxy & Firewall до версии 5.2 1
09.04.2009 Entensys выпустил UserGate Proxy & Firewall 5.1 1
30.09.2008 Entensys представил новую версию UserGate Proxy & Firewall 1
16.10.2007 UserGate от Entensys: теперь с антивирусной защитой Panda 1

Публикаций - 29, упоминаний - 52

UserGate Proxy & Firewall ПАК и организации, системы, технологии, персоны:

UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 345 29
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 496 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5032 6
Gen Digital - Avira - Avira Operations GmbH & Co. KG 60 3
Алтэкс-Софт - Altx Soft 31 3
8467 2
Рамэк-ВС - Рамэк-Вычислительные Системы 93 1
МегаФон 9260 1
Amazon Inc - Amazon.com 3047 1
Softline - Софтлайн 2975 1
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 513 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 413 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 345 1
Yandex - Яндекс 7705 1
BrightCloud 2 1
Cisco Systems 5153 1
Fortinet 393 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1148 1
Palo Alto Networks 153 1
Почта России ПАО 2158 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4382 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3217 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1380 1
МЧС РФ - НЦУКС - Национальный центр управления в кризисных ситуациях - МЧС РФ ИАЦ ФГБУ - Информационно-аналитический центр МЧС России - АИУС РСЧС - Автоматизированная информационно-управляющая система 72 1
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 115 1
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 227 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4620 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12027 1
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2157 21
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7534 12
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28954 11
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3240 11
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13001 7
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3812 6
Кибербезопасность - UTM - Unified Threat Management - Сервис защиты от сетевых угроз - Шлюзы безопасности 259 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30518 6
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2252 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67956 5
Proxy-server - Прокси-сервер 322 5
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5028 4
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений 843 4
NAT - Network Address Translation - преобразование сетевых IP-адресов 188 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11725 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24801 4
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 1004 3
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2750 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9460 3
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1871 3
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2302 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8288 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8020 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20615 2
Кибербезопасность - IDPS - Identity Proofing Services - Службы проверки личности 20 2
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 1006 2
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2606 2
Кибербезопасность - ENF - Enterprise Network Firewall - Межсетевой экран - Корпоративный фаервол 349 2
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4058 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4141 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25987 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4378 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12977 2
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1979 2
Оцифровка - Digitization 4694 2
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 863 2
VLAN - Virtual Local Area Network - Виртуальная локальная компьютерная сеть 355 2
Кибербезопасность - URL Filtering - URL Фильтрация 62 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16368 2
ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей - ФСТЭК РФ СЗИ - Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации 474 2
UserGate - Entensys URL Filtering 13 5
UserGate Mail Security - UserGate Mail Server 16 4
Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 451 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1374 2
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 598 2
Firebird - кроссплатформенная реляционная система управления базами данных - СУБД 76 2
Microsoft Windows 15896 2
UserGate NGFW - UserGate Next Generation Firewall 59 2
Microsoft Forefront TMG - Microsoft Forefront Threat Management Gateway - Microsoft ISA Server - Microsoft Internet Security and Acceleration Server - Microsoft Proxy Server 153 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2097 1
Forcepoint - Websense WSS - Websense Web Security Suite 4 1
Microsoft Windows Server 2012 198 1
UserGate Web Filter 23 1
UserGate UTM - UserGate Unified Threat Management 10 1
UserGate - AquaUserGate 3 1
КриптоПро CSP СКЗИ 217 1
ФСТЭК РФ - ИТ.СОВ - Профиль защиты систем обнаружения вторжений 16 1
Panda Antivirus 54 1
Яндекс.Спамооборона 25 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1741 1
UserGate MC - UserGate Management Center 16 1
UserGate SUMMA 33 1
UserGate FG - UserGate Forrest Gump 9 1
UserGate DCFW - UserGate Data Center Firewall 4 1
Курашев Дмитрий 55 5
Левченко Александр 13 3
Лукин Алексей 1 1
Уздемир Сергей 8 1
Бархатов Вячеслав 8 1
Мокрушин Сергей 1 1
Баянбаева Оксана 1 1
Елюбаев Арман 1 1
Кищенко Алексей 1 1
Чернов Иван 33 1
Прямов Кирилл 6 1
Джаганян Александр 6 1
Затерюкин Николай 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 148812 12
Германия - Федеративная Республика 12784 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4003 2
Польша - Республика 1971 2
Казахстан - Республика 5640 1
Япония 13370 1
Европа Восточная 3109 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14245 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1155 1
Россия - СФО - Омская область 698 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 771 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 843 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 574 1
Франция - Французская Республика 7897 1
Испания - Королевство 3735 1
Европа 24383 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11230 5
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14093 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2389 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11124 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3091 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30105 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9051 2
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1270 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5894 2
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2489 2
Эвристика - научная область, изучающая специфику созидательной деятельности 69 2
Федеральный закон 35-ФЗ - О противодействии терроризму 24 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9059 1
Английский язык 6739 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10172 1
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Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6553 1
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Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2501 1
Зоология - наука о животных 2691 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2767 1
Федеральный закон 436-ФЗ, 139-ФЗ - О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию 33 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6166 1
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 413 1
MedTech - ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности - больничный лист 345 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16713 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1356 1
Visionary - Визионер - Визионерство 113 1
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