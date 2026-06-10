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UserGate DCFW UserGate Data Center Firewall uDCFW

UserGate Data Center Firewall (DCFW) – высокопроизводительный межсетевой экран следующего поколения с широкими функциональными возможностями и высокой отказоустойчивостью для защиты дата-центров и крупных корпоративных сетей.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


10.06.2026 UserGate и «Софт менеджмент» защитили инфраструктуру международной строительной компании «Ренконс» 4
02.04.2026 «Инфосистемы Джет» завершила тестирование uNGFW 7.4.1 1
01.04.2026 Почему для бизнеса доверие к вендору оказалось важнее функциональности продуктов 1
24.03.2026 UserGate переходит на новую систему наименования своих продуктов 2
02.03.2026 Компания UserGate переходит на новый этап экспансии в Enterprise-сегмент бизнеса 2
02.09.2025 UserGate запускает Data Center Firewall для корпоративных клиентов 4
13.08.2025 Начались массовые поставки платформ UserGate E1010, E3010 и F8010 3
24.04.2025 Не NGFW единым: UserGate рассказал, чем будет заниматься дальше 1
17.04.2025 UserGate теперь не только NGFW, но и ИБ-услуги плюс образование 1
18.11.2024 UserGate представила высокопроизводительный NGFW для крупных корпоративных сетей 3
18.05.2023 Новый подход к разработке и седьмая версия ОС: о чем еще рассказали на конференции UserGate? 1

Публикаций - 12, упоминаний - 24

UserGate DCFW и организации, системы, технологии, персоны:

UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 478 10
Новые платформы 16 2
Cisco Systems 5329 2
Fortinet 438 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1362 2
Palo Alto Networks 189 2
Xinertel 2 1
Yandex - Яндекс 9031 1
Microsoft Corporation 25651 1
Huawei 4474 1
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Check Point Software Technologies 813 1
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Fortis - Фортис 40 1
Factor Group - Фактор Груп 6 1
ИИТ - Институт информационных технологий 7 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 315 1
Hyatt Hotels and Resorts - Hyatt Regency - Хаятт Ридженси 24 1
Петровский парк 4 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3768 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13512 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5440 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4916 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34025 10
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12613 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63638 9
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 868 9
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3019 7
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2426 5
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3111 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17740 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27886 4
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Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 668 4
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Кибербезопасность - NGFW - EMIX-трафик - Enterprise Mix 18 3
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Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5041 2
Application Control - Контроль доступа к приложениям 189 2
ECMP - Equal-cost multi-path routing 19 2
UserGate NGFW - UserGate Next Generation Firewall - uNGFW - UserGate WAF - uWAF 105 9
UserGate SUMMA 47 6
UserGate Log Analyzer - UserGate LogAn 27 5
UserGate FG - UserGate Forrest Gump 11 5
UserGate MC - UserGate Management Center 26 4
UserGate SOC - UserGate Security Operations Center - UserGate SIEM - UserGate Security Information and Event Management - UserGate uFactor 27 4
UserGate Factor 3 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2321 2
UserGate OS - UGOS - UG OS 18 2
UserGate C - UserGate D - UserGate E - UserGate F - серия межсетевых экранов 24 2
Cisco WCCP - Cisco Web Cache Communication Protocol - протокол перенаправления контента 5 1
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 304 1
AMD EPYC - AMD EPYC Rome - AMD EPYC Genoa - AMD EPYC Milan - Серия микропроцессоров 260 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1632 1
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UnionTech - UOS - Unity Operating System 39 1
Microsoft WMI - Microsoft Windows Management Instrumentation 56 1
Fortinet FortiGate VM - Fortinet FortiGate NGFW - Fortinet FortiGate Next-Generation Firewall Virtual Appliance - Fortinet Virtualized Next-Generation Firewall - Fortinet FortiGate Enterprise Firewall 119 1
UserGate Proxy & Firewall ПАК 32 1
UserGate X 5 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 471 1
UserGate Policy Language 4 1
UserGate Balancer 1 1
Чернов Иван 40 6
Прямов Кирилл 19 5
Косова Юлия 16 3
Курашев Дмитрий 59 2
Кузеванов Дмитрий 21 2
Бейбутов Эльман 22 2
Кистанов Александр 3 2
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Московский Артем 5 1
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UserGate Educational Partnership - UserGate Академия 25 2
UserGate Open Conf 6 3
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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