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UserGate DCFW UserGate Data Center Firewall uDCFW
UserGate Data Center Firewall (DCFW) – высокопроизводительный межсетевой экран следующего поколения с широкими функциональными возможностями и высокой отказоустойчивостью для защиты дата-центров и крупных корпоративных сетей.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
UserGate DCFW и организации, системы, технологии, персоны:
|СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 315 1
|Hyatt Hotels and Resorts - Hyatt Regency - Хаятт Ридженси 24 1
|Петровский парк 4 1
|Чернов Иван 40 6
|Прямов Кирилл 19 5
|Косова Юлия 16 3
|Курашев Дмитрий 59 2
|Кузеванов Дмитрий 21 2
|Бейбутов Эльман 22 2
|Кистанов Александр 3 2
|Зайцева Маргарита 22 2
|Московский Артем 5 1
|Левченко Александр 16 1
|Кадер Михаил 22 1
|Ларин Виктор 6 1
|Шибанов Илья 18 1
|Джаганян Александр 6 1
|Затерюкин Николай 4 1
|Мусагалиев Азамат 6 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11524 1
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