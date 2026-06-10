UserGate и «Софт менеджмент» защитили инфраструктуру международной строительной компании «Ренконс»

UserGate, российский разработчик решений в области информационной безопасности и архитектор сетевого доверия, совместно с системным интегратором «Софт менеджмент» реализовал пилотный проект по внедрению UserGate DCFW (uDCFW) для защиты ИТ‑инфраструктуры международной строительной компании «Ренконс». Пилот обеспечил бесшовную интеграцию в существующие системы заказчика, централизованное управление всеми компонентами защиты и безопасность при экстремальных сетевых нагрузках.

Ключевой целью заказчика было повышение уровня информационной безопасности за счет логического разделения крупной корпоративной сети на изолированные сегменты. Специфика бизнеса «Ренконс» предъявляла жесткие требования к ИТ‑ландшафту.

«Наша инфраструктура ежедневно выдерживает колоссальную нагрузку, которая меняется в зависимости от количества и состава проектов. Нам было недостаточно стандартного коробочного продукта — требовалось разделить сеть на изолированные сегменты без потери производительности, сохранив при этом работоспособность разработанных нами корпоративных приложений. Решение UserGate не только справилось с высоким уровнем нагрузки, но и обеспечило прозрачное централизованное управление в режиме многопользовательского доступа», — отметил Борис Адливанкин, заместитель руководителя ИТ‑департамента компании «Ренконс».

Проект стартовал в марте 2025 г. Однако на этапе пилотного тестирования выявилась уникальная специфика трафика «Ренконс»: требовалось обеспечить отказоустойчивый кластер при обработке «тяжелых» внутренних сессий, включая интенсивный трафик по протоколу SMB и активный обмен между почтовыми клиентами и серверами.

«Изначально мы планировали реализовать проект с использованием классического NGFW на мощной аппаратной платформе UserGate F8010, но в ходе тестирования выяснилось, что требуется специализированный подход. Совместно с UserGate мы приняли решение оперативно перестроить пилот на тестирование дорелизной версии UserGate DCFW и продлить его до получения оптимального результата. Тестирование показало: при пиковых нагрузках сохраняется высокая скорость межсетевого экранирования даже с включенными функциями IPS. Для нас как для интегратора это стало подтверждением, что UserGate DCFW — рабочий инструмент для самых сложных и долгосрочных проектов», — сказал Борис Логвинов, технический директор «Софт менеджмент».

Благодаря тесному сотрудничеству компания «Ренконс» получила ранний доступ к дорелизной прошивке решения. Инженеры UserGate оперативно установили новое ПО на тестовое оборудование F8010. В течение трех недель команда провела комплексное нагрузочное тестирование, которое подтвердило, что uDCFW полностью справляется с уникальным профилем трафика заказчика, сохраняя стабильность и требуемую производительность. Важным фактором успеха стала возможность использования уже развернутой на площадке заказчика аппаратной платформы UserGate F8010 (в рамках тестирования), что ускорило внедрение и, соответственно, позволило снизить затраты на реализацию проекта.

О высоком уровне доверия и нацеленности на долгосрочное партнерство свидетельствует тот факт, что заказчик приобрел расширенный пакет лицензий сразу на три года. В него, помимо защиты периметра, вошли системы централизованного управления UserGate Management Center (uMC) и сбора логов UserGate Log Analyzer (uLogAn).

Полина Перлова, менеджер по развитию uNGFW компании UserGate, сказала: «Кейс “Ренконс” — яркий пример того, для чего изначально и создавался продукт UserGate DCFW. Это решение специально предназначено для работы в высоконагруженных средах дата-центров и инфраструктурах компаний уровня Enterprise. Именно такие задачи стояли перед заказчиком: тысячи узлов, сложная топология сети, высокая плотность трафика, а на кону — бесперебойная работа десятков масштабных девелоперских проектов. Сейчас на практике мы всё чаще убеждаемся, что наш продукт способен оперативно и бесшовно интегрироваться в самые разнообразные сетевые архитектуры без необходимости кардинальных изменений».