UserGate MC UserGate Management Center
UserGate Management Center — вспомогательная система управления для виртуального межсетевого экрана, позволяющая централизованно управлять большим количеством устройств.
UserGate MC и организации, системы, технологии, персоны:
|Чернов Иван 28 2
|Макеев Дмитрий 18 2
|Затерюкин Николай 3 2
|Прямов Кирилл 3 2
|Курашев Дмитрий 54 1
|Карапетьянц Карен 1 1
|Кистанов Александр 2 1
|Джаганян Александр 4 1
|Gartner - Гартнер 3556 1
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