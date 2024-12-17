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UserGate MC UserGate Management Center


UserGate Management Center — вспомогательная система управления для виртуального межсетевого экрана, позволяющая централизованно управлять большим количеством устройств.

 


17.12.2024 UserGate NGFW обновлен до версии 7.2 2
18.11.2024 UserGate представила высокопроизводительный NGFW для крупных корпоративных сетей 1
01.08.2024 «Платформикс» обеспечил защиту цифровой инфраструктуры «Кордианта» с помощью решений UserGate 1
31.07.2024 Шинный кластер «Кордиант» переходит на отечественные ИT-решения в области информационной безопасности 1
13.05.2024 Пенсионный фонд закупает российское защитное ПО почти на миллиард рублей 1
30.01.2024 Как будут развиваться российские ИБ-экосистемы 1
15.09.2023 UserGate и «Инлайн телеком солюшнс» обеспечили защиту инфраструктуры крупного государственного телеком-оператора в Москве 1
22.12.2022 Дмитрий Курашев, UserGate: Экосистемный подход будет определять развитие рынка ИБ в России 1
24.05.2022 ИБ в банках: особенности межсетевых экранов нового поколения 1
21.05.2020 О результатах прошедшего в Москве UserGate Partner Day 2020 1

Публикаций - 10, упоминаний - 11

UserGate MC и организации, системы, технологии, персоны:

UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 310 9
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 2
Fortinet 387 2
Palo Alto Networks 146 2
Cisco Systems 5114 2
Базовые Решения - Platformix - Платформикс 131 2
ИТС Холдинг - Inline Telecom Solutions - Инлайн Телеком Солюшнс 41 1
МегаФон 8805 1
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 305 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 919 1
R-Vision - Р-Вижн 153 1
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 133 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 193 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 1
S8 Capital - Gislaved - Кордиант - Cordiant - Сибур-Русские шины - Ярославский шинный завод - Омскшина - Интайр НТЦ - Интайр-Нео НТЦ - Технотайр РЦ - Bridgestone CIS - Бриджстоун СНГ 64 2
Renaissance Moscow Monarch Centre Hotel - Ренессанс Москва Монарх Центр 33 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
Социальные гарантии 35 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 184 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 559 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 5
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2058 4
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7416 4
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2185 4
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 965 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 3
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3771 3
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1224 3
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3208 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12520 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24117 3
Кибербезопасность - ATP - Advanced Threat Protection - Инструменты для работы со сложными угрозами 80 3
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity incident response plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 712 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 2
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2937 2
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 426 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 2
NAC - Network Access Control - устройства контроля доступа к сети 74 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4072 2
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  654 2
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3087 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3685 2
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2139 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10963 2
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ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15856 2
FPGA - Field-Programmable Gate Array - Программируемая логическая матрица 111 2
UDP - User Datagram Protocol 160 2
SFP - Small Form-factor Pluggable - Промышленный стандарт модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов) 319 2
UserGate Log Analyzer - UserGate LogAn 12 5
UserGate NGFW - UserGate Next Generation Firewall 46 5
UserGate SUMMA 25 4
UserGate FG - UserGate Forrest Gump 7 3
UserGate C - серия межсетевых экранов 5 2
UserGate X 4 2
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall - PT Application Firewall Cloud DDoS Protection 134 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 2
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 340 2
UserGate VE - UserGate Virtual Edition - виртуальные межсетевые экраны 3 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5169 1
Linux DPDK - Data Plane Development Kit 18 1
Positive Technologies - PT ICS - Industrial Cybersecurity Suite - PT Cybersecurity Intelligence 25 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 225 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 191 1
Kaspersky United Monitoring and Analysis Platform - Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform - KUMA SIEM-система 62 1
Positive Technologies - PT Sandbox 71 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 261 1
Google Android 13994 1
Сбер - BI.Zone Brand Protection 19 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - НТБ SafeInspect 78 1
Positive Technologies - PT AI - PT Application Inspector - PT Application Security 63 1
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 96 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar inRights - ранее Jet inView Identity Manager - Jet inView Security 155 1
Сбер - BI.Zone CDP - BI.Zone Cloud DDoS Protection 3 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar DAG - система управления и контроля доступа к данным 14 1
Apple iOS 7809 1
Kaspersky SD-WAN 15 1
Сбер - BI.Zone ThreatVision - BI.Zone Threat Intelligence 30 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar MSS ERA - Event Registration and Analysis - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 127 1
R-Vision TDP - R-Vision Threat Deception Platform 10 1
Сбер - BI.Zone - SSDLC 2 1
Security Vision IRP SOAR - Security Vision Incident Response Platform 54 1
Positive Technologies - PT ISIM - Industrial Security Incident Manager 70 1
Security Vision TIP - Security Vision Threat Intelligence Platform 12 1
Security Vision BCP - Security Vision Business Continuity Plan 3 1
Security Vision Anomaly Detection 4 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 129 1
Kaspersky Secure Connection - Kaspersky Secure Remote Workspace, KSRW - Kaspersky Secure Mail Gateway - Kaspersky Security Mail Gateway - Kaspersky SMTP-Gateway - Kaspersky Linux Mail Server 58 1
МегаФон Security Awareness 5 1
Чернов Иван 28 2
Макеев Дмитрий 18 2
Затерюкин Николай 3 2
Прямов Кирилл 3 2
Курашев Дмитрий 54 1
Карапетьянц Карен 1 1
Кистанов Александр 2 1
Джаганян Александр 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 1
Европа 21767 1
Южная Корея - Республика 6646 1
Израиль 2730 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай - Чемальский район - Катунь 19 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8371 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 4
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14319 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 3
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