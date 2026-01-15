UserGate выпустила новую версию WAF 7.5.0 для защиты веб-приложений

Компания UserGate, российский разработчик решений по информационной безопасности, объявила о выходе новой версии межсетевого экрана для защиты веб-приложений — UserGate WAF 7.5.0 Beta. Ключевыми особенностями релиза стали: повышение производительности, новые сигнатуры для защиты популярных сервисов, расширение возможностей дашбордов и настройки пользовательских страниц блокировки. Одновременно с выходом новой версии решения заказчикам стала доступна и дополнительная высокопроизводительная аппаратная платформа собственной разработки для UserGate WAF — E3010.

Одной из задач продуктовой команды UserGate WAF является оптимизация работы и расширение функциональности встроенного модуля OWASP TOP-10, который содержит правила блокирования эксплуатации уязвимостей веб-приложений и технологий. Но основное направление развития экспертизы по безопасности в UserGate WAF — защита от новых разновидностей атак, в том числе нацеленных на «Битрикс», React Server Components и другие популярные решения и инструменты.

«Наши клиенты знают, что UserGate WAF обеспечивает максимальную защиту от всех актуальных угроз и при этом предлагает простое, удобное и эффективное администрирование. Расширение инструментария, который необходим узкому сегменту заказчиков, также является для нас приоритетом в 2026 г. Именно на этом сейчас и сконцентрирована работа команды продукта», — сказал менеджер по развитию UserGate WAF Виталий Абрамович.

Благодаря улучшению утилизации ресурсов в UserGate WAF 7.5.0 новая версия демонстрирует заметный прирост производительности решения — по сравнению с 7.4.1 она увеличилась на 31% для 4 ядер и на 23% для 8 ядер. При этом по запросу клиента решение может быть поставлено с еще большими показателями производительности за счет увеличения количества ядер ЦП.

UserGate WAF 7.5.0 получил новую реализацию дашбордов, в которых появилось еще больше виджетов, подробная визуализация и возможность ручной настройки их расположения. Помимо ручного обновления, для дашбордов и журнала событий стала доступна настройка скорости их обновления, многоуровневая фильтрация и механизм быстрой навигации в интерфейсе. Обновленные дашборды позволяют администраторам в реальном времени получать больше информации и лучше представлять ее в виде отчетов.

Еще одна новация в администрировании решения — реализация взаимодействия UserGate WAF и UserGate Management Center (MC). Она станет доступна клиентам после выхода UserGate MC 7.6.

Добавлена востребованная функция, которая позволяет администраторам задавать собственные коды ответа для заблокированных запросов по конкретным правилам или группам правил. Присутствует и возможность загрузки пользовательской страницы ответа.

Одновременно с выходом нового релиза UserGate протестировала и расширил список аппаратных платформ для UserGate WAF. В список добавлена высокопроизводительная UserGate E3010, которая обладает производительностью до 3000 RPS (Requests Per Second — количество обрабатываемых запросов к веб-приложениям в секунду). Устройство работает на 24-ядерном процессоре, имеет 64 ГБ оперативной памяти и накопитель SSD объемом 1 ТБ. Платформа UserGate E3010 сертифицирована и включена в реестр Минпромторга России (№10600407) и уже доступна заказчикам.