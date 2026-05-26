UserGate представил рынку решение для защиты конечных точек — UserGate Client

UserGate, российский разработчик решений по информационной безопасности, вывел на рынки России и Белоруссии решение для защиты конечных точек — UserGate Client (uClient). Продукт создан с учетом актуальных киберугроз и требований бизнеса к управлению доступом, безопасности и контролю ИТ‑среды. Для обеспечения совместимости с другими продуктами экосистемы UserGate SUMMA и увеличенных сроков поддержки uClient для ОС Windows доступен, начиная с версии 7.5 LTS. Об этом CNews сообщили представители UserGate.

uClient — это универсальный инструмент, который обеспечивает комплексную безопасность как пользовательских устройств, так и серверов.

Ключевой особенностью решения является его гибкий подход к контролю доступа к приложениям на основе функциональной роли пользователя. Это позволяет компаниям точно разграничивать права сотрудников, минимизировать риски возникновения внутренних угроз и соблюдать требования информационной безопасности без усложнения процессов работы.

Особое внимание вендор уделил устойчивости к атакам: uClient обладает механизмом самозащиты от удаления программного обеспечения. Даже при попытках вмешательства со стороны злоумышленника или пользователя система продолжает обеспечивать защиту, сохраняя контроль над устройством.

Также в режиме работы с UserGate Management Center (uMC) — компонентом для централизованного управления всеми продуктами экосистемы UserGate SUMMA — uClient предоставляет возможность централизованного управления межсетевым экраном (МСЭ), что позволяет ИТ‑службам оперативно реагировать на угрозы, настраивать политики безопасности и поддерживать контур защиты без необходимости использования разрозненных решений.

«Мы сделали продукт, который не догоняет угрозы, а предупреждает их. uClient — это ответ на запрос рынка на комплексную, управляемую и устойчивую защиту. Мы предлагаем не просто инструмент, а платформу, которая усиливает безопасность инфраструктуры от рабочих станций до серверов», — сказала Яна Заковряжина, менеджер по развитию продукта uClient.