Индексная книга (каталог) CNews*
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UserGate Educational Partnership UserGate Академия uAcademy
СОБЫТИЯ
Публикаций - 26, упоминаний - 32
UserGate Educational Partnership и организации, системы, технологии, персоны:
|HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1310 1
|Superjob - Суперджоб 901 1
|Hyatt Hotels and Resorts - Hyatt Regency - Хаятт Ридженси 24 1
|Петровский парк 4 1
|Зайцева Маргарита 22 20
|Курашев Дмитрий 60 3
|Кузеванов Дмитрий 21 3
|Чернов Иван 41 3
|Зенина Наталья 14 3
|Ольков Евгений 8 3
|Ильичев Леонид 2 2
|Волчков Павел 11 2
|Цукарь Сергей 40 2
|Косова Юлия 17 2
|Пеньковский Михаил 21 2
|Батаев Анатолий 6 2
|Правиков Дмитрий 5 2
|Ижбердеева Дилара 2 1
|Голунов Никита 1 1
|Попантонопуло Евгений 1 1
|Береснев Артем 1 1
|Бобров Евгений 2 1
|Романовский Юрий 1 1
|Кудрицкая Елена 1 1
|Хорошко Виталий 1 1
|Зеневич Андрей 1 1
|Кочин Виктор 1 1
|Кудж Станислав 59 1
|Игнатова Мария 154 1
|Мерзлякова Галина 2 1
|Бедеров Игорь 109 1
|Исаков Владимир 7 1
|Прямов Кирилл 24 1
|Бейбутов Эльман 22 1
|Цыганов Федор 4 1
|Пшеничных Кирилл 52 1
|Кистанов Александр 3 1
|Садыков Ильдар 3 1
|Ахрамеева Ксения 10 1
|Киричек Руслан 15 1
|Горина Лариса 1 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1479473, в очереди разбора - 724440.
Создано именных указателей - 202751.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1479473, в очереди разбора - 724440.
Создано именных указателей - 202751.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.