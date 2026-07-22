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UserGate Educational Partnership UserGate Академия uAcademy

СОБЫТИЯ


22.07.2026 TS Solution заключила первый в России контракт на совместную техническую поддержку UserGate 1
22.05.2026 UserGate и БГУИР стали партнерами 2
21.05.2026 UserGate и Белорусская государственная академия связи подписали соглашение о развитии образования в сфере кибербезопасности 1
20.04.2026 UserGate открыла сертифицированный образовательный центр в Москве 1
17.04.2026 UserGate начинает сотрудничество с Белорусской государственной академией связи 1
13.04.2026 UserGate и Белорусский государственный университет подписали соглашение о сотрудничестве 1
17.03.2026 UserGate запустил проект «Совместная техническая поддержка» 1
16.03.2026 UserGate запустил проект «Совместная техническая поддержка» 1
04.02.2026 В России стали нанимать ИТ-шников на работу с обучением на рабочем месте. Число вакансий упало 1
15.12.2025 UserGate открыла лабораторию по кибербезопасности в МИРЭА 1
28.11.2025 UserGate открыла киберлабораторию в УдГУ 1
26.11.2025 Главным экспертом UserGate uFactor стал Ильдар Садыков 1
28.10.2025 UserGate начинает сотрудничество с Полоцким государственным университетом имени Евфросинии Полоцкой в Белоруссии 1
20.10.2025 Лаборатория UserGate открылась в Санкт-Петербургском государственном университете телекоммуникаций им. М.А. Бонч-Бруевича 1
02.10.2025 UserGate и университет «Иннополис» стали партнерами в подготовке управленческих кадров для цифровой трансформации 1
04.07.2025 UserGate, Минцифры НСО и НГТУ НЭТИ договорились о сотрудничестве 1
04.07.2025 Учебно-исследовательская лаборатория UserGate открылась на базе НГТУ НЭТИ 1
24.04.2025 Не NGFW единым: UserGate рассказал, чем будет заниматься дальше 2
18.04.2025 Академия UserGate в составе экосистемы UserGate SUMMA развивает культуру безопасности на российском ИТ-ландшафте 2
17.04.2025 UserGate теперь не только NGFW, но и ИБ-услуги плюс образование 1
17.02.2025 UserGate открыла специализированный компьютерный класс в Губкинском университете 2
06.11.2024 Маргарита Зайцева, UserGate: Вендор, который имеет образовательную лицензию, — уникальный для России случай 2
14.10.2024 UserGate и ТГУ стали партнерами 2
27.06.2024 Академия UserGate и Губкинский университет будут готовить ИБ-специалистов 1
26.04.2024 За рамками NGFW: UserGate расширяет компетенции 1
25.08.2023 Федор Цыганов, UserGate: Партнерство вуза, отрасли и вендора позволяет создавать идеальные курсы 1

Публикаций - 26, упоминаний - 32

UserGate Educational Partnership и организации, системы, технологии, персоны:

UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 537 25
TS Solution - ТС Солюшен 12 3
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1457 2
Базовые Решения - Platformix - Платформикс 151 2
IBM - International Business Machines Corp 9719 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1852 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 508 1
Газинформсервис - ГИС 522 1
РАН СО - ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Академпарк - Технопарк новосибирского Академгородка - Новосибирский инновационный фонд - Новосибирский инновационный кластер информационно-коммуникационных технологий - ИТЦ Академический 105 1
T.Hunter 75 1
Мобиус технологии - МобиусТех - Mobius Tech 55 1
Рексофт Консалтинг - Reksoft Consulting 27 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1310 1
Superjob - Суперджоб 901 1
Hyatt Hotels and Resorts - Hyatt Regency - Хаятт Ридженси 24 1
Петровский парк 4 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13939 2
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 107 2
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 364 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 283 1
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 75 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36043 25
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54980 14
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16769 8
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12390 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27046 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26487 5
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3255 4
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 856 4
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4510 4
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5296 3
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 1004 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23250 3
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6300 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18405 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13164 2
Кибербезопасность - CERT - Computer Emergency Response Team - Компьютерная группа реагирования на чрезвычайные ситуации 369 2
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Управление заявками - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 1238 2
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения - онлайн-образование 2329 2
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 1071 2
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 1251 2
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений - Система обнаружения вторжений (СОВ) 968 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4572 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8788 2
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3195 2
Кибербезопасность - NAC - Network Access Control - Network Admission Control - устройства контроля доступа к сети 119 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14203 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24063 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4233 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17124 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1420 1
DevOps - Development и Operations 1283 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9449 1
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 715 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 750 1
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  894 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Защищенная мобильность - Корпоративная мобильность 5917 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13157 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24824 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4487 1
FPGA - Field-Programmable Gate Array - Программируемая логическая матрица - Программируемая пользователем вентильная матрица 145 1
UserGate NGFW - UserGate Next Generation Firewall - uNGFW - UserGate WAF - uWAF 121 8
UserGate SUMMA 48 5
UserGate SOC - UserGate Security Operations Center - UserGate SIEM - UserGate Security Information and Event Management - UserGate uFactor 39 3
UserGate Factor 9 2
UserGate Swarmica 2 2
UserGate Log Analyzer - UserGate LogAn 28 2
UserGate MC - UserGate Management Center 27 2
UserGate OS - UGOS - UG OS 18 2
UserGate DCFW - UserGate Data Center Firewall - uDCFW 13 2
Avito - Авито работа - Авито подработка - Авито Гиг Решения 673 1
UserGate FG - UserGate Forrest Gump 11 1
UserGate C - UserGate D - UserGate E - UserGate F - серия межсетевых экранов 26 1
Зайцева Маргарита 22 20
Курашев Дмитрий 60 3
Кузеванов Дмитрий 21 3
Чернов Иван 41 3
Зенина Наталья 14 3
Ольков Евгений 8 3
Ильичев Леонид 2 2
Волчков Павел 11 2
Цукарь Сергей 40 2
Косова Юлия 17 2
Пеньковский Михаил 21 2
Батаев Анатолий 6 2
Правиков Дмитрий 5 2
Ижбердеева Дилара 2 1
Голунов Никита 1 1
Попантонопуло Евгений 1 1
Береснев Артем 1 1
Бобров Евгений 2 1
Романовский Юрий 1 1
Кудрицкая Елена 1 1
Хорошко Виталий 1 1
Зеневич Андрей 1 1
Кочин Виктор 1 1
Кудж Станислав 59 1
Игнатова Мария 154 1
Мерзлякова Галина 2 1
Бедеров Игорь 109 1
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Прямов Кирилл 24 1
Бейбутов Эльман 22 1
Цыганов Федор 4 1
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FinTech - Банковский вклад - Федеральный закон 140-ФЗ - О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках 471 1
Промышленный дизайн - промдизайн - предметный дизайн - индустриальный дизайн 207 1
Ведомости 1530 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4276 2
Gartner - Гартнер 3676 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 865 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 126 4
НГТУ НЭТИ - Новосибирский государственный технический университет - Новосибирский электротехнический институт 65 4
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 334 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 660 3
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 285 3
БГУ - Белорусский государственный университет 38 3
БГАС - Белорусская государственная академия связи 2 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 505 2
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 150 2
УДГУ - Удмуртский государственный университет 30 2
СПО ГАПОУ ПК №8 им. И.Ф. Павлова - Политехнический колледж № 8 имени И.Ф. Павлова 1 1
ПГУ имени Евфросинии Полоцкой - Полоцкий государственный университет имени Евфросинии Полоцкой 3 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 285 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 609 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 765 1
ТГУ - Томский государственный университет 239 1
ПГУ - Пензенский государственный университет - ППИ - Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета 62 1
ТГУ - Тольяттинский государственный университет 14 1
Pearson VUE 55 1
БГУИР - Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники - Минский радиотехнический институт, МРТИ 22 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1294 3
UserGate Open Conf 6 2
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 406 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
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