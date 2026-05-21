UserGate и Белорусская государственная академия связи подписали соглашение о развитии образования в сфере кибербезопасности

UserGate, российский разработчик решений в области информационной, и Белорусская государственная академия связи (БГАС) подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны подписали документ, который задает качественно новый уровень взаимодействия в области образования и научно-технического партнерства. Об этом CNews сообщили представители UserGate.

Соглашение позволит эффективно объединить академическую базу вуза и отраслевую экспертизу бизнеса для повышения качества подготовки ИТ‑специалистов и инженеров по информационной безопасности.

В рамках партнерства на базе БГАС будут запущены специализированные образовательные программы по кибербезопасности. Учебный процесс будет включать лабораторные практикумы на реальных решениях UserGate, а студенты, успешно прошедшие обучение, получат возможность бесплатной сертификации по программам UserGate. Учебные планы специально адаптированы под стандарты высшего образования и нацелены на формирование навыков, необходимых для защиты критической цифровой инфраструктуры (КИИ).

«Расширение академической сети в Беларуси — часть нашей долгосрочной стратегии. Мы уже реализуем совместные проекты с ведущими техническими и профильными вузами страны, и соглашение с БГАС логично усиливает это направление. Для вендора такое партнерство имеет стратегическое значение: оно позволяет не только делиться экспертизой, но и формировать устойчивый канал привлечения талантов. Мы заинтересованы в том, чтобы лучшие выпускники, уже знакомые с нашими технологиями на практике, приходили в UserGate и усиливали наши инженерные и R&D‑команды. Сотрудничество с БГАС создает прямой мост между учебным процессом и реальными задачами кибербезопасности, что выгодно студентам, вузу и рынку в целом. Приглашаем студентов присоединиться к проекту и развиваться в одном из самых востребованных направлений современности», — сказала Маргарита Зайцева, директор Академии UserGate.

«Белорусская государственная академия связи готовит для отрасли полный перечень специалистов — от техников со средним специальным образованием до инженеров и программистов с высшим. Ключевой приоритет академии — максимальное приближение обучения к реальным отраслевым задачам. Важным шагом в этом направлении стало подписание соглашения с российским ИБ‑вендором UserGate. Сотрудничество позволит студентам познакомиться с передовым программным обеспечением, представленным на рынке, и повысит качество их подготовки. Особенно это востребовано для будущих специалистов по информационной безопасности: работа с актуальными индустриальными решениями усилит их позиции при трудоустройстве», — сказал Андрей Зеневич, ректор Белорусской государственной академии связи.

Стороны планируют масштабировать совместные образовательные инициативы, расширять базу практических кейсов и проводить регулярные научно-технические мероприятия для обмена опытом между студентами, преподавателями и отраслевыми экспертами.

