Разделы

Бизнес Кадры
|

UserGate начинает сотрудничество с Полоцким государственным университетом имени Евфросинии Полоцкой в Белоруссии

Российский разработчик решений по информационной безопасности UserGate и Полоцкий государственный университет имени Евфросинии Полоцкой объявили о начале сотрудничества. Оно будет нацелено на подготовку квалифицированных специалистов и развитие совместных исследований в области информационной безопасности. В рамках сотрудничества вузу будет передан учебно-методический комплекс, а также лицензии для ведения образовательной деятельности и практических занятий по решениям UserGate.

«Мы накопили позитивный опыт сотрудничества с промышленными предприятиями и молодыми ИТ-компаниями. Начало сотрудничества с UserGate — авторитетнейшим вендором средств кибербезопасности — позволит Полоцкому университету выйти на принципиально новый уровень взаимодействия с ключевой современной индустрией. Мы нацелены на долговременное эффективное партнерство, которое будет направлено не только на подготовку высококвалифицированных профессионалов, но и на взаимодействие в области технологического развития», — сказал Юрий Романовский, ректор Полоцкого государственного университета имени Евфросинии Полоцкой.

Компания UserGate фиксирует стабильный поступательный рост продаж своих продуктов предприятиям Белоруссии. По оценкам вендора в ближайшие несколько лет объем продаж промышленных ИТ-продуктов в Белоруссию должен достигнуть 4,5 млрд руб.

Спрос на современные решения для обеспечения кибербезопасности повышает и востребованность специалистов, которые обладают фундаментальной теоретической подготовкой и развитыми навыками практической работы со средствами защиты инфраструктуры. Взаимодействие UserGate и одного из ведущих центров Белоруссии по подготовке инженерных кадров позволит в значительной мере преодолеть нехватку молодых квалифицированных кадров в области информационной безопасности.

Учебные материалы и лицензии для ведения образовательной деятельности, которые были предоставлены в рамках сотрудничества, — не единственный вклад UserGate. Также компания откроет университету доступ к своим компетенциям и экспертизе в области информационной безопасности. Вуз может воспользоваться и образовательными курсами академии UserGate, организовав по ним подготовку своих преподавателей. Дополнительными мотивационными стимулами к учебе для студентов станет возможность сразу после окончания обучения вместе с университетским дипломом получить и сертификат специалиста по продуктам и технологиям UserGate. Кроме того, успешные студенты получат возможность пройти стажировку в самой компании или у ее партнеров.

Ринат Мавлютов, «АгроЭко»: Хакеры разрабатывают новые вирусы с использованием генеративного ИИ
Безопасность

«Полоцкий университет — первый вуз Беларуси, с которым мы начинаем сотрудничество. Оно имеет для нас особенное значение: молодые специалисты, которые пройдут обучение по образовательным материалам UserGate в университете, смогут сразу, без дополнительных подготовки и адаптации, приступить к работе на многочисленных предприятиях страны, которые сегодня внедряют наши решения. Мы не забываем и о богатых традициях Беларуси в области подготовки специалистов-разработчиков и рассчитываем на то, что они смогут пополнить и нашу собственную команду, и штат наших партнерских компаний», — сказала директор академии UserGate Маргарита Зайцева.

Полоцкий государственный университет имени Евфросинии Полоцкой — один из ведущих вузов Белоруссии. Он был образован на базе Новополоцкого политехнического института, а свои традиции учебное заведение ведет от иезуитского коллежа, где студенты обучались еще в XVI веке. Сегодня в составе университета насчитывается 7 факультетов, в числе которых факультет компьютерных наук и электроники и факультет информационных технологий. Подготовка студентов осуществляется по более чем 40 специальностям, среди которых есть и «Кибербезопасность».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

После Jira и Trello: Какое ПО для управления командами выбрать?

В России катастрофическая нехватка программистов и безопасников. Имеющихся топят в деньгах и льготах, лишь бы не сбежали. Джунам тоже рады

Георгий Тарасов, Curator: Для обучения ИИ требуется все больше бот-трафика

Власти недовольны ИИ: «10 минут доказываешь роботу, что ты человек»

Никита Баранов, «Крайон»: Инструмент для управления уязвимостями так же необходим, как антивирус

После блокировок в звонков в Telegram и WhatsApp* россияне возвращаются к разговорам по телефону. Голосовой трафик в Москве вырос на 50%

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Толк Шоу
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Обзор моноблока AOpen WA272: труженик цифрового мира

Как корректно поставить задачу ИИ и избежать ошибок при запросе: советы ZOOM

Как сделать умный телевизор полезным: 10 лучших приложений для Android TV

Показать еще

Наука

Космические «замочные скважины» — отсроченная катастрофа, через них астероиды могут вернуться на Землю

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/