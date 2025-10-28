UserGate начинает сотрудничество с Полоцким государственным университетом имени Евфросинии Полоцкой в Белоруссии

Российский разработчик решений по информационной безопасности UserGate и Полоцкий государственный университет имени Евфросинии Полоцкой объявили о начале сотрудничества. Оно будет нацелено на подготовку квалифицированных специалистов и развитие совместных исследований в области информационной безопасности. В рамках сотрудничества вузу будет передан учебно-методический комплекс, а также лицензии для ведения образовательной деятельности и практических занятий по решениям UserGate.

«Мы накопили позитивный опыт сотрудничества с промышленными предприятиями и молодыми ИТ-компаниями. Начало сотрудничества с UserGate — авторитетнейшим вендором средств кибербезопасности — позволит Полоцкому университету выйти на принципиально новый уровень взаимодействия с ключевой современной индустрией. Мы нацелены на долговременное эффективное партнерство, которое будет направлено не только на подготовку высококвалифицированных профессионалов, но и на взаимодействие в области технологического развития», — сказал Юрий Романовский, ректор Полоцкого государственного университета имени Евфросинии Полоцкой.

Компания UserGate фиксирует стабильный поступательный рост продаж своих продуктов предприятиям Белоруссии. По оценкам вендора в ближайшие несколько лет объем продаж промышленных ИТ-продуктов в Белоруссию должен достигнуть 4,5 млрд руб.

Спрос на современные решения для обеспечения кибербезопасности повышает и востребованность специалистов, которые обладают фундаментальной теоретической подготовкой и развитыми навыками практической работы со средствами защиты инфраструктуры. Взаимодействие UserGate и одного из ведущих центров Белоруссии по подготовке инженерных кадров позволит в значительной мере преодолеть нехватку молодых квалифицированных кадров в области информационной безопасности.

Учебные материалы и лицензии для ведения образовательной деятельности, которые были предоставлены в рамках сотрудничества, — не единственный вклад UserGate. Также компания откроет университету доступ к своим компетенциям и экспертизе в области информационной безопасности. Вуз может воспользоваться и образовательными курсами академии UserGate, организовав по ним подготовку своих преподавателей. Дополнительными мотивационными стимулами к учебе для студентов станет возможность сразу после окончания обучения вместе с университетским дипломом получить и сертификат специалиста по продуктам и технологиям UserGate. Кроме того, успешные студенты получат возможность пройти стажировку в самой компании или у ее партнеров.

«Полоцкий университет — первый вуз Беларуси, с которым мы начинаем сотрудничество. Оно имеет для нас особенное значение: молодые специалисты, которые пройдут обучение по образовательным материалам UserGate в университете, смогут сразу, без дополнительных подготовки и адаптации, приступить к работе на многочисленных предприятиях страны, которые сегодня внедряют наши решения. Мы не забываем и о богатых традициях Беларуси в области подготовки специалистов-разработчиков и рассчитываем на то, что они смогут пополнить и нашу собственную команду, и штат наших партнерских компаний», — сказала директор академии UserGate Маргарита Зайцева.

Полоцкий государственный университет имени Евфросинии Полоцкой — один из ведущих вузов Белоруссии. Он был образован на базе Новополоцкого политехнического института, а свои традиции учебное заведение ведет от иезуитского коллежа, где студенты обучались еще в XVI веке. Сегодня в составе университета насчитывается 7 факультетов, в числе которых факультет компьютерных наук и электроники и факультет информационных технологий. Подготовка студентов осуществляется по более чем 40 специальностям, среди которых есть и «Кибербезопасность».