UserGate Educational Partnership UserGate Академия
UserGate Educational Partnership и организации, системы, технологии, персоны:
|ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 187 1
|UserGate NGFW - UserGate Next Generation Firewall 48 3
|UserGate SUMMA 26 2
|UserGate OS - UGOS - UG OS 16 2
|Зайцева Маргарита 4 3
|Чернов Иван 30 1
|Пеньковский Михаил 13 1
|Кузеванов Дмитрий 17 1
|Курашев Дмитрий 54 1
|Цыганов Федор 4 1
|Правиков Дмитрий 3 1
|Горина Лариса 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 145163 6
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43368 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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