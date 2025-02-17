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UserGate Educational Partnership UserGate Академия



17.02.2025 UserGate открыла специализированный компьютерный класс в Губкинском университете 2
06.11.2024 Маргарита Зайцева, UserGate: Вендор, который имеет образовательную лицензию, — уникальный для России случай 2
14.10.2024 UserGate и ТГУ стали партнерами 2
27.06.2024 Академия UserGate и Губкинский университет будут готовить ИБ-специалистов 1
26.04.2024 За рамками NGFW: UserGate расширяет компетенции 1
25.08.2023 Федор Цыганов, UserGate: Партнерство вуза, отрасли и вендора позволяет создавать идеальные курсы 1

Публикаций - 6, упоминаний - 9

UserGate Educational Partnership и организации, системы, технологии, персоны:

UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 316 5
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 187 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27692 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66572 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13238 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10147 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50881 2
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2804 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12010 1
Proprietary software - Проприетарное программное обеспечение - несвободное программное обеспечение 532 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2832 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15792 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3838 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19551 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11086 1
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 823 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7130 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2223 1
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 573 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1209 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1763 1
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 774 1
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений 825 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21251 1
UserGate NGFW - UserGate Next Generation Firewall 48 3
UserGate SUMMA 26 2
UserGate OS - UGOS - UG OS 16 2
Зайцева Маргарита 4 3
Чернов Иван 30 1
Пеньковский Михаил 13 1
Кузеванов Дмитрий 17 1
Курашев Дмитрий 54 1
Цыганов Федор 4 1
Правиков Дмитрий 3 1
Горина Лариса 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 145163 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43368 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29253 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13615 4
Экзамены 432 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51330 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14440 2
Образование в России 2215 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2443 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10988 1
Аудит - аудиторский услуги 2682 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7869 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1209 1
Промышленный дизайн - промдизайн - предметный дизайн - индустриальный дизайн 191 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4018 1
Экономический эффект 1071 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 723 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 99 1
Pearson VUE 53 1
ТГУ - Томский государственный университет 173 1
ТГУ - Тольяттинский государственный университет 13 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1220 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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