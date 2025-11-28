UserGate открыла киберлабораторию в УдГУ

Компания UserGate, российский разработчик решений по информационной безопасности, открыла региональную учебно-исследовательскую лабораторию в Ижевске на площадке Удмуртского государственного университета (УдГУ). Ежегодную профильную подготовку в ней смогут проходить около ста студентов. Будущие специалисты получат необходимые компетенции для решения сложных задач в сфере практической информационной безопасности.

«Создание лаборатории — это только начало нашего сотрудничества с Удмуртским государственным университетом. Самые талантливые студенты вуза могут претендовать на стипендию компании, также есть возможность пройти у нас производственную практику, а ребятам, ставшим лучшими по результатам отбора, — оплачиваемую стажировку с перспективой стать частью дружной команды UserGate или же наших партнеров. Это вклад компании в подготовку дефицитных ИТ-кадров, помощь вузу и отрасли в целом», — сказала директор академии UserGate Маргарита Зайцева.

«Лаборатория UserGate в УдГУ — высокотехнологичная площадка. Университет будет использовать для проведения практических занятий учебно-методические материалы партнера, направленные на администрирование и управление средствами безопасности инфраструктуры. Материальная база локации может быть интегрирована в организацию новых образовательных курсов, которые будут также доступны в рамках сотрудничества. Преподаватели и студенты вуза будут иметь возможность пройти на базе лаборатории подготовку и получить соответствующую профессиональную сертификацию», — отметила ректор Удмуртского государственного университета Галина Мерзлякова.

Перед официальной частью в лаборатории состоялся финальный этап мастер-класса для студентов УдГУ по использованию продуктов UserGate. Участники мероприятия получили именные сертификаты и возможность сдать экзамен на статус «Сертифицированный пользователь UserGate».

Удмуртский государственный университет — это крупнейший классический многопрофильный вуз Удмуртской Республики, осуществляющий подготовку кадров в области инженерных наук и ИТ-технологий, педагогики и гуманитарных наук, естественно-научного образования и творческих направлений. В последние годы университет вместе с промышленными предприятиями, министерствами и ведомствами активно участвует в развитии высокотехнологичных производств и отраслей, таких как медицинские биотехнологии, компьютерные науки, космические исследования и других. В вузе научно-исследовательские подразделения объединены в научно-образовательные платформы, призванные стать точками роста университетской науки.

Лаборатория UserGate в УдГУ стала пятой по счету локацией для подготовки кадров в сфере кибербезопасности. Высокотехнологичные площадки вендора уже действуют в Российском государственном университете нефти и газа им. И.М. Губкина, Новосибирском государственном техническом университете, Национальном исследовательском ядерном университете «МИФИ» и Санкт-Петербургском государственном университете телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича. До конца года планируется открытие лаборатории в МИРЭА — Российском технологическом университете в Москве.