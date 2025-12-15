UserGate открыла лабораторию по кибербезопасности в МИРЭА

Компания UserGate, отечественный разработчик решений по информационной безопасности, открыла научно-исследовательскую лабораторию на базе МИРЭА — Российского технологического университета (РТУ МИРЭА). На площадке UserGate ежегодную профильную подготовку смогут проходить более 200 студентов. Будущие специалисты получат необходимые компетенции для решения самых сложных задач в сфере практической информационной безопасности.

UserGate оснастила лабораторию по кибербезопасности в РТУ МИРЭА всем необходимым оборудованием и актуальными программными решениями. Кроме того, разработчик передал в распоряжение университета дополнительные лицензии на оригинальное ПО, а также доступ к новой разработке академии UserGate — «Академическому базовому курсу UserGate в программе UserGate Educational Partnership».

«Поддержка образования и подготовка квалифицированных специалистов всегда была частью корпоративной культуры нашей компании. Сегодня UserGate сотрудничает почти с 60 образовательными партнерами. Мы делимся своей экспертизой со студентами и преподавателями, а также открываем специализированные лаборатории — это наш способ передать студентам релевантные, “боевые” знания, которые напрямую соответствуют потребностям рынка. Компания рассматривает такие вложения как стратегические инвестиции в будущий кадровый резерв», — сказал Дмитрий Курашев, директор и сооснователь UserGate.

«Сотрудничество с одним из ведущих в России разработчиков решений в области кибербезопасности имеет для нашего университета особенное значение. Мы не просто получаем доступ к образовательному контенту, который разработан ведущими экспертами ИБ. Партнерство с UserGate позволяет давать студентам не только теоретические знания, но и практические навыки. Выпускники РТУ МИРЭА готовы сразу же после окончания вуза решать любые практические задачи, связанные с обеспечением безопасности даже самых сложных информационных систем», — сказал Станислав Кудж, ректор МИРЭА — Российского технологического университета.

«Благодаря взаимодействию РТУ МИРЭА и UserGate студенты вуза уже во время обучения могут получить дополнительную квалификацию и стать сертифицированными пользователями UserGate. Кроме того, самые талантливые могут претендовать на стипендию компании, также есть возможность пройти у нас производственную практику, а ребятам, ставшим лучшими по результатам отбора, — оплачиваемую стажировку с перспективой остаться в дружной команде UserGate или наших партнеров», — сказала директор академии UserGate Маргарита Зайцева.

Лаборатория UserGate в МИРЭА стала шестой по счету локацией для подготовки кадров в сфере кибербезопасности. Подобные площадки уже действуют в Российском государственном университете нефти и газа им. И.М. Губкина, Новосибирском государственном техническом университете, Национальном исследовательском ядерном университете «МИФИ», Санкт-Петербургском государственном университете телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича, Удмуртском государственном университете. В планах российского вендора продолжать деятельность по открытию специализированных лабораторий UserGate в ведущих вузах страны.