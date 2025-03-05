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Волчков Павел
Волчков Павел и организации, системы, технологии, персоны:
|Глазков Александр 138 2
|Кожевников Николай 2 2
|Усаковский Константин 10 2
|Харитонов Дмитрий 51 2
|Шлишевский Станислав 3 2
|Дрейгер Павел 40 1
|Макаренко Андрей 5 1
|Казанцев Николай 4 1
|Лазаричев Александр 1 1
|Криницкий Юрий 1 1
|Васильев Дмитрий 66 1
|Овчинников Дмитрий 18 1
|Чернышенко Дмитрий 568 1
|Наумов Евгений 38 1
|Казаков Александр 52 1
|Бигун Егор 12 1
|Кузьмин Антон 13 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1344674, в очереди разбора - 765570.
Создано именных указателей - 170108.
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