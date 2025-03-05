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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 170108
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Волчков Павел


05.03.2025 «Инфосистемы Джет» зафиксировала рост направления управления уязвимостями на 304% 1
05.12.2024 Как импортозамещение повлияет на цифровое лидерство российских банков 1
05.12.2024 Сколько времени необходимо банкам для полного импортозамещения? 1
19.12.2023 Уход западных вендоров привел к скачку цен на ИБ-решения 1
22.10.2020 РСА и «Инфосистемы джет» обеспечили круглосуточную защиту новой АИС ОСАГО 1
09.12.2019 АЭМЗ повышает уровень защищенности ИТ-инфраструктуры 1
24.07.2019 «Инфосистемы Джет» помогут повысить ИБ в ГК «Русагро» 1
10.07.2019 «Инфосистемы джет» помогли российской фармацевтике перейти на ИБ-стандарт ISO/IEC 27001:2013 1
15.05.2019 «Инфосистемы Джет» делает транспортный рынок России безопаснее 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Волчков Павел и организации, системы, технологии, персоны:

Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1137 9
Softline - Софтлайн 2861 3
Diasoft - Диасофт 887 2
Т1 Холдинг - Т1 Группа 273 2
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 93 2
IBM - International Business Machines Corp 9450 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12836 1
Nvidia Corp 3516 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1216 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8783 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 321 1
Газинформсервис - ГИС 283 1
Цифра ГК 2443 1
Cisco Systems 5127 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 941 1
Fortinet 392 1
InnoSTage - Инностейдж 149 1
Check Point Software Technologies 763 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1941 1
Т1 Иннотех 178 1
Oracle Corporation 6719 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1267 1
HP Inc. 5696 1
Фактор-ТС 21 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7400 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2821 2
Русагро Группа Компаний 280 1
АЭМЗ - Абинский ЭлектроМеталлургический завод 5 1
Полисан НТФФ - Научно-технологическая фармацевтическая компания 16 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 252 1
Новотранс 7 1
ВкусВилл - Избёнка 160 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 239 1
Whoosh - ВУШ Холдинг 96 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 142 1
Гемотест - всероссийская лабораторная сеть 32 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 458 1
ГПБ - Газпромбанк 1090 1
ПСБ - Промсвязьбанк 854 1
Level.Travel - Левел Тревел 2 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 316 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1385 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 142 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2730 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 271 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11772 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4805 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2900 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2004 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 126 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1437 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 8 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 253 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27953 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66990 7
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3101 5
ISO/IEC 27001 - ГОСТ ИСО 27001 - ISO 27701 - Международный стандарт по информационной безопасности - СМИБ - Система менеджмента информационной безопасности 339 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19748 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51199 3
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3879 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7487 3
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1258 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12650 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7714 2
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  670 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6771 2
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 589 2
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2086 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4917 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5335 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29965 2
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2691 2
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Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10180 1
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing 659 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3141 1
Кибербезопасность - PAM - Privileged Access Manager - Контроль и управление привилегированным доступом пользователей - DAG - Data Access Governance - DACL - Discretionary Access Control List - список избирательного управления доступом, контролируемый влад 326 1
Hacktivism - Хактивизм 205 1
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GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3783 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20922 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10187 1
Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1720 1
CIS Controls - The CIS Critical Security Controls for Effective Cyber Defense 6 1
КСБ - Комплексные системы безопасности 1487 1
ОУД - оценочный уровень доверия - Estimated level of trust 371 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7455 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13866 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11474 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6668 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6868 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5114 1
FreePik 1040 2
Инфосистемы Джет - Jet CSIRT - Computer Security Incident Response Team - Центр мониторинга и реагирования на инциденты ИБ 40 1
ФСТЭК РФ БДУ - Банк данных угроз Федеральной службы технико-экспортного контроля 35 1
РСА - АИС Страхования - ОСАГО АИС - Автоматизированная информационная система ОСАГО 54 1
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - МТС RED Security SOC 143 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCLOUD - Виртуальный ЦОД 121 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 674 1
Microsoft Windows 15751 1
Basis - Базис.Dynamix Динамическая инфраструктура  и IaaC 59 1
Oracle Java - язык программирования 3098 1
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 149 1
Basis - Базис.Workplace 43 1
Google Play - Google Store - Android Market 3309 1
Apple - App Store 2904 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 885 1
Глазков Александр 138 2
Кожевников Николай 2 2
Усаковский Константин 10 2
Харитонов Дмитрий 51 2
Шлишевский Станислав 3 2
Дрейгер Павел 40 1
Макаренко Андрей 5 1
Казанцев Николай 4 1
Лазаричев Александр 1 1
Криницкий Юрий 1 1
Васильев Дмитрий 66 1
Овчинников Дмитрий 18 1
Чернышенко Дмитрий 568 1
Наумов Евгений 38 1
Казаков Александр 52 1
Бигун Егор 12 1
Кузьмин Антон 13 1
Россия - РФ - Российская федерация 145810 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43485 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7526 1
Россия - СФО - Кемеровская область 910 1
Россия - СФО - Иркутская область 1119 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1303 1
Азия - Азиатский регион 5564 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52280 1
Америка Латинская 1818 1
Индонезия - Республика 961 1
Коста-Рика - Республика 86 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7889 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8621 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13704 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14550 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48418 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3980 2
Аудит - аудиторский услуги 2702 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2410 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51531 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11033 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8105 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1259 2
Страхование - Автострахование - ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 380 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2327 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4030 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3667 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5885 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5188 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4399 1
Visionary - Визионер - Визионерство 111 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 897 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4877 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2751 1
Импортозамещение - параллельный импорт 493 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1278 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 888 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3447 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6191 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24311 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18728 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10020 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2508 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1901 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8160 2
Cybersecurity Ventures 10 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 56 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3232 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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