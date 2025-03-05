«Инфосистемы Джет» зафиксировала рост направления управления уязвимостями на 304%

«Инфосистемы Джет» представила результаты исследования рынка информационной безопасности. Наибольший рост в 2024 г. показали управление уязвимостями (+304%), антифрод (+172%), сетевая безопасность (+153%) и экспертные сервисы (+152%). Об этом CNews сообщили представители «Инфосистемы Джет».

По итогам 2024 г. «Инфосистемы Джет» нарастила выручку по проектам в области информационной безопасности на 43% — с 14,295 млрд руб. в 2023 г. до 20,472 млрд руб. в 2024-м. Рост обусловлен не только увеличением числа проектов (компания реализовала 970 проектов в сфере ИБ, это на 22% больше, чем в предыдущем году), но и повышением их сложности и масштаба, что свидетельствует о растущих потребностях бизнеса в комплексной защите.

Всплеск интереса к управлению уязвимостями (+304%) обусловлен желанием обеспечить реальную защищенность инфраструктур как с точки зрения отсутствия программных уязвимостей, так и сточки зрения безопасной настройки (харденинг). Рост направления антифрод (+172%) специалисты связывают с тем, что традиционные для финансовой отрасли антифрод-решения начинают использовать в других отраслях. Сетевая безопасность — самое крупное направление на рынке — показывает устойчивый рост (+153%), поскольку организации все еще мигрируют на отечественные NGFW. Экспертные сервисы также выросли (+152%) — все больше организаций приходят к тому, что SOC, проактивный мониторинг внешних цифровых угроз и киберучения являются абсолютно необходимыми элементами системы обеспечения ИБ.

«Инфосистемы Джет» фиксирует, что рынок кибербезопасности в России находится на этапе динамичного развития, ориентированного на обеспечение реальной защищенности бизнес-процессов и непрерывности бизнеса. Осознавая катастрофические последствия кибератак, руководители высшего звена сильнее вовлекаются в вопросы ИБ, также налаживается взаимодействие между ИТ-подразделениями и службами информационной безопасности. Кроме того, компании активно используют сервисы ИБ для усиления защиты и компенсации кадрового дефицита. Так, осуществляется переход от реактивных действий к стратегическому предотвращению взломов.

«После периода экстренного импортозамещения рынок ИБ перешел к более зрелому этапу, характеризующемуся стратегическим планированием и нацеленностью на результат. Компании осознают, что ИБ — это не просто набор технических средств, а комплексный процесс, требующий постоянного внимания и адаптации к меняющимся угрозам», — сказал Павел Волчков, заместитель директора центра информационной безопасности «Инфосистемы Джет».

Что касается финсектора, то в этой сфере специалисты отмечают незначительный рост запросов на решения по управлению доступом, однако в 2025 году ожидается увеличение спроса до 50%. Прогноз обусловлен вступлением в силу ГОСТ Р 71753-2024 «Системы автоматизированного управления учетными записями и правами доступа» 20 декабря 2024 года, который устанавливает требования к автоматизации процессов, связанных с управлением доступом и используемыми системам. Наиболее востребованы сегодня и в будущем будут решения класса IdM и SSO отечественных производителей.

Динамика спроса на системы противодействия мошенничеству, утверждают эксперты «Инфосистемы Джет», традиционно растет — она сравнима с ростом мошенничества в финсекторе в целом. Также на рост влияет запуск новых цифровых сервисов, например цифрового рубля. Особенно велик объем запросов, связанных с построением больших аналитических платформ, функционал которых существенно превышает требования регуляторов. В 2025 году специалисты прогнозируют рост запросов на расширение зон покрытия существующих платформ.

Кроме того, ожидается кратный рост проектов по теме непрерывности бизнеса и обеспечения восстановления.