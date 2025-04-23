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Казанцев Николай



23.04.2025 Андрей Нуйкин, «Евраз»: Более 10 лет мы смотрим в первую очередь на отечественных разработчиков 1
29.08.2024 В системе расследований инцидентов Staffcop появилась интеграция с SGRC Securitm 1
01.12.2023 ГК «Солар» и сервис управления информационной безопасностью «Секъюритм» договорились о сотрудничестве для автоматизации консалтинговых услуг 1
11.02.2020 Kuzina автоматизировала сервисное обслуживание ресторанов и сети франчайзи 1
10.07.2019 «Инфосистемы джет» помогли российской фармацевтике перейти на ИБ-стандарт ISO/IEC 27001:2013 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Казанцев Николай и организации, системы, технологии, персоны:

SECURITM - СЕКЪЮРИТМ 5 2
Microsoft Corporation 24791 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 979 1
СКБ Контур - Atom Security - Атом Безопасность - ранее AtomPark Software - АтомПарк Софтваре 53 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1144 1
Kuzina - Кузина - New York Pizza 1 1
Полисан НТФФ - Научно-технологическая фармацевтическая компания 16 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 225 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 319 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 347 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 343 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11934 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3098 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1446 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28582 4
Кибербезопасность - SGRC - Security Governance, Risk Management and Compliance - Управление безопасностью, рисками и соответствием законодательству 203 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31533 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6912 2
Кибербезопасность - PAM - Privileged Access Manager - Контроль и управление привилегированным доступом пользователей - DAG - Data Access Governance - DACL - Discretionary Access Control List - список избирательного управления доступом 352 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2317 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4907 1
Кибербезопасность - SVM - Security and Vulnerability Management - Управление уязвимостями - Системы анализа защищенности и управления уязвимостями - ASV - Approved Scanning Vendor - сканирование уязвимостей - сканеры безопасности 255 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6348 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2065 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4992 1
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2125 1
ГОСТ Р 56939 - Защита информации. Разработка безопасного программного обеспечения 65 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3472 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68128 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7503 1
Кибербезопасность - MDR - Managed Detection and Response - Обнаружение киберугроз и реагирование на них - Network Detection and Response - Система выявления и реагирования на сетевые угрозы 216 1
ИБ-аутсорсинг - сервис для защиты от внутренних угроз ИБ по подписке без трудозатрат со стороны заказчика 168 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14461 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2746 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24609 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2951 1
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 905 1
ISO/IEC 27001 - ГОСТ ИСО 27001 - ISO 27701 - Международный стандарт по информационной безопасности - СМИБ - Система менеджмента информационной безопасности 347 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4481 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7333 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10323 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7264 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11412 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1931 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7608 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30314 1
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 560 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52130 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12207 1
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  676 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3140 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 273 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Национальный Киберполигон - Кибермир 103 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - НТБ SafeInspect 79 1
Okdesk - Облачные Решения 55 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 236 1
Microsoft Windows 15842 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4632 1
СКБ Контур - Atom Security - Staffcop - программный комплекс контроля действий пользователей, информационных потоков и событий системы 65 1
Linux OS 10159 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar NGFW 83 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 134 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar MSS ERA - Event Registration and Analysis - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 127 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar inRights - ранее Jet inView Identity Manager - Jet inView Security 158 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 199 1
Бориславский Даниил 16 1
Волчков Павел 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 147646 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2293 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2798 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 951 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1175 1
Россия - СФО - Новосибирск 4390 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 708 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17715 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3182 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43901 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7961 2
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1935 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11145 1
Blacklist - Чёрный список 635 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7106 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4453 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4103 1
Visionary - Визионер - Визионерство 112 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5127 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29817 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8905 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 113 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 870 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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