Разделы

Безопасность Бизнес
|

Ideco и Securitm: мониторинг и контроль информационной безопасности – в единой точке

На российском рынке информационной безопасности представлено новое партнерство, объединившее многофункциональный межсетевой экран Ideco NGFW и систему для управления процессами ИБ Securitm. Коллаборация позволила создать комплексное решение.

Интеграция позволяет: автоматически импортировать инциденты из Ideco в Securitm для управления и реагирования в IRP/SOAR; группировать повторяющиеся инциденты, отслеживая время их появления и активность, строить аналитику; вести учет межсетевых экранов в едином реестре средств защиты информации с подробными данными о СЗИ, включая журналы авторизаций и списки пользователей, актуальность лицензий и сертификатов; расширить существующую экосистему интеграций с другими ИТ и ИБ системами, создавая единое пространство для мониторинга, контроля и принятия решений по вопросам информационной безопасности.

Как российский софт помогает устранить «белые пятна» в защите Свердловского региона
Безопасность

«Интеграция с Ideco NGFW позволяет нам обеспечить централизованный контроль над инцидентами и повысить эффективность реагирования на угрозы, связанные с сетевым трафиком», — отметил Николай Казанцев, генеральный директор Securitm.

«Интеграция с системой Securitm — это закономерный шаг в развитии Ideco NGFW как ключевого элемента современной экосистемы безопасности. Мы видим тенденцию в объединении ИБ-продуктов для усиления периметра безопасности организаций, а такие решения позволяют компаниям управлять ИБ-продуктами централизованно. Теперь данные с нашего межсетевого экрана не просто регистрируются, а становятся частью более широких процессов — автоматического реагирования, расследований и стратегического анализа. Это значительно повышает скорость и эффективность работы отделов информационной безопасности любых организаций организаций» — сказал Дмитрий Хомутов, директор Ideco.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как организовать рабочее пространство и повысить продуктивность на 40%

В США массовые аресты на заводе LG и Hyundai, выпускающем аккумуляторы для электромобилей

Как повысить эффективность управления доступом: опыт контактного центра «Ростелекома» и 1IDM

Мошенники атакуют россиян письмом об увеличении пенсий на 30% от поддельного Пенсионного фонда

Интеграция сервиса для внештатников пластичнее собственной разработки: миф или реальность?

Админ российской криптобиржи умер в индийской тюрьме

Конференции

IT Elements 2025

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Самые тонкие телевизоры-картины для установки на стену: выбор ZOOM

Как собрать игровой ПК для школьника в 2025 году: советы ZOOM

eSIM против обычной SIM-карты: что лучше?

Показать еще

Наука

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: