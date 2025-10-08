Разделы

ПО Безопасность
|

ГК Softline и Securitm объявили о стратегическом партнерстве в области информационной безопасности

ГК Softline (ПАО «Софтлайн»), инвестиционно-технологический холдинг с фокусом на инновации, заключила партнерское соглашение с компанией Securitm, разработчиком инновационной системы для управления процессами информационной безопасности бизнеса. В рамках сотрудничества ГК Softline расширит портфель услуг в области информационной безопасности, предлагая клиентам комплексное решение от Securitm, которое объединяет в одном продукте аналитику, процессы и контроль. Партнерство соответствует стратегии ГК Softline по развитию продуктов российских ИТ-производителей. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Теперь заказчики смогут реализовать комплексный подход к безопасности: все процессы управления ИБ будут централизованы в единой системе, которая легко интегрируется в ИТ-инфраструктуру компании. Система Securitm может быть развернута как в формате SaaS, так и локально, что позволяет учитывать особенности и политику безопасности конкретной организации. Централизация процессов поможет снизить затраты на администрирование и сделает контроль прозрачным, а сопровождение со стороны ГК Softline обеспечит быстрое и грамотное внедрение решений.

Для ГК Softline партнерство позволит расширить линейку предлагаемых решений и усилить экспертизу в сегменте информационной безопасности. Для Securitm — это шаг к масштабированию системы и доступ к широкому пулу корпоративных клиентов.

Николай Жаворонков, ИТ-директор «О’кей»: Российским ритейлерам стоило бы поучиться у коллег из Китая
Цифровизация

«Партнерство с ГК Softline — важный шаг для нашей компании. Мы создаем продукт, который помогает бизнесу решать реальные задачи в сфере информационной безопасности на практике, а не ограничиваться формальным соответствием стандартам. Благодаря сотрудничеству с ГК Softline мы сможем донести самые современные инструменты Securitm до большего числа компаний и предложить им решения, которые сделают управление безопасностью простым, прозрачным и эффективным процессом», — сказал Николай Казанцев, генеральный директор Securitm.

«Мы видим растущий спрос со стороны клиентов на комплексные и технологичные решения в области информационной безопасности. Партнерство с Securitm позволит усилить наше предложение в этом ключевом сегменте и предложить рынку готовый продукт, который централизует и значительно упрощает управление ИБ-процессами. Уверен, что впереди у нас — множество интересных проектов», — сказал Артем Невмируха, директор управления информационной безопасности ГК Softline.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Digital Q: ответ на вызовы ИИ — новая модель разработки и новые возможности для программистов

Десятки тысяч серверов по всему миру под угрозой взлома из-за крайне опасной «дыры» в сверхпопулярной СУБД, которую не закрывают уже 13 лет

CNews — 25 лет лидерства

У россиян отберут банковские карты, исключительно ради безопасности. Кто под ударом

«Секретная сессия»: как выглядит продвинутая экосистема кибербеза

Хакеры взламывают сервера Microsoft для кражи данных. Под ударом пользователи Android и iPhone

Конференции

Цифровизация HR

Low-code и no-code

Цифровая инфраструктура будущего
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Темная сторона онлайн-знакомств: чем опасны дейтинг-сервисы

Лучшие умные увлажнители для отопительного сезона 2025: хиты продаж

Битва ТВ-технологий в 2025: OLED, MiniLED или IPS?

Показать еще

Наука

Новый вид муравья — первое живое существо, которое клонирует представителей другого вида

Самый древний динозавр с головой-куполом найден торчащим из скалы в пустыне

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро
Показать еще