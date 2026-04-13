Разделы

Безопасность Бизнес
|

UserGate и Белорусский государственный университет подписали соглашение о сотрудничестве

UserGate, российский разработчик решений в области информационной безопасности и архитектор сетевого доверия, и Белорусский государственный университет (БГУ) объединили усилия для подготовки специалистов и проведения исследований в области кибербезопасности. Помимо прочего, соглашение предусматривает сотрудничество вендора и вуза в сфере проведения мероприятий с целью обмена экспертизой между партнерами и всем профессиональным сообществом Республики Беларусь, а также популяризацию образования в области ИТ и информационной безопасности.

«БГУ является ведущим белорусским университетом в области классического образования. Отдельное внимание мы уделяем развитию информационных технологий. И поэтому партнерство с одним из лидеров российского рынка в области обеспечения кибербезопасности станет новым шагом в подготовке высококвалифицированных кадров, востребованных не только в Беларуси, но и за ее пределами», — сказал проректор по учебной работе и интернационализации образования БГУ Виктор Кочин.

Республика Беларусь активно развивает свой цифровой суверенитет. Сотрудничая с вузами, UserGate стремится насытить рынок труда республики высококвалифицированными специалистами, обладающими актуальными знаниями в области технологий киберзащиты и особенностей их практического использования. Свою активность в деле развития профессионального образования в Беларуси UserGate рассматривает как инвестиции в развитие перспективного рынка и социальную составляющую, которая всегда присутствует в бизнесе ответственного вендора, ориентированного на формирование доверительных отношений с заказчиками, регуляторами и профессиональным сообществом.

«Белорусский государственный университет готовит специалистов в области кибербезопасности сразу на двух своих факультетах. Сотрудничество с вузом имеет для нас особенное значение. Оно позволит компаниям Беларуси уже в скором будущем пригласить в штат квалифицированных специалистов, которые имеют фундаментальную подготовку и практические навыки владения современными средствами защиты инфраструктуры, и уже с первых дней своей работы будут приносить неоценимую пользу работодателю», — сказала директор Академии UserGate Маргарита Зайцева.

В рамках сотрудничества с БГУ компания UserGate передаст университету весь необходимый набор технических и образовательных компетенций. Вуз сможет воспользоваться разработанными вендором специализированными курсами. Кроме того, предусмотрено и обеспечение университета необходимым объемом лицензий на ПО, которое будет использоваться в процессе подготовки студентов. В планах партнеров также создать на базе БГУ две лаборатории UserGate, где студенты смогут пройти углубленную подготовку по продуктам компании. Открытие первого такого класса планируется уже в мае текущего года на кафедре телекоммуникаций и информационных технологий университета.

Подписаться на новости Короткая ссылка


