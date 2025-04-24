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Кистанов Александр



24.04.2025 Не NGFW единым: UserGate рассказал, чем будет заниматься дальше 1
18.05.2023 Новый подход к разработке и седьмая версия ОС: о чем еще рассказали на конференции UserGate? 1
24.05.2022 ИБ в банках: особенности межсетевых экранов нового поколения 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Кистанов Александр и организации, системы, технологии, персоны:

UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 336 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1265 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5005 1
Cisco Systems 5145 1
Fortinet 393 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4322 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11946 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4910 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3013 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28625 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67332 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11284 2
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2325 2
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 619 2
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 984 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20337 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5883 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 903 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25857 1
Кибербезопасность - ENF - Enterprise Network Firewall - Межсетевой экран - Корпоративный фаервол 348 1
Кибербезопасность - Криптошлюз - TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 386 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3998 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 2052 1
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 500 1
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  677 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7506 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7898 1
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 800 1
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений 841 1
ICS - Industrial Control System - Системы промышленного управления объектов критически важной инфраструктуры 202 1
CLI - Command Line Interface - Внутренний инструмент для шаблонизации площадок (интерфейса командной строки) 140 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3235 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7754 1
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2126 1
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2217 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3098 1
Кибербезопасность - IDPS - Identity Proofing Services - Службы проверки личности 20 1
КСБ - Комплексные системы безопасности 1502 1
ГОСТ Р 57580 - Стандарт определяет уровни защиты информации 132 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12215 1
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Sensors and sensory information processing 1839 1
Data monetization - Монетизация данных 1687 1
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Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7484 1
Кластеризация - Кластерный анализ - Cluster analysis 361 1
Hacktivism - Хактивизм 211 1
Сетевое оборудование - Router WiFI - Роутер WiFI - точки доступа Wi-Fi 336 1
UserGate SUMMA 32 3
UserGate Log Analyzer - UserGate LogAn 18 2
UserGate NGFW - UserGate Next Generation Firewall 54 2
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 254 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1712 1
UserGate X 4 1
UserGate MC - UserGate Management Center 14 1
UserGate OS - UGOS - UG OS 16 1
UserGate FG - UserGate Forrest Gump 9 1
UserGate Policy Language 2 1
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СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11153 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2491 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2367 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4211 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24595 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1320 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 983 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52220 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48909 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29845 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3081 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10071 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6237 1
Кибербезопасность - Кибервойна - Cyberwarfare - кибероружие - кибернетическая война - Милитаризация глобального информационного пространства 200 1
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